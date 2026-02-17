Türkiye Gazetesi
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki muhtemel rakipleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Juventus'u 5-2'lik skorla geçerek rövanş öncesi büyük avantaj elde eden Galatasaray'ın, turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri belli oldu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Juventus'u Rams Park'ta 5-2 mağlup ederek rövanş öncesinde büyük bir avantaj yakaladı.
RÖVANŞ TORİNO'DA
Rövanşta Torino'da Juventus'a konuk olacak Galatasaray, İtalyan ekibini elemesi halinde adını son 16 takım arasına yazdıracak.
TURU GEÇERSE MUHTEMEL RAKİPLER
Galatasaray, Juventus'u elemesi halinde, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool veya Tottenham'dan biriyle karşılaşacak.
