Doğu Afrika ülkesi Kenya’nın batısındaki Kakamega eyaletinde binlerce dar gelirli köylü, dünyanın en zor işlerinden birini yapıyor. 1900’lü yılların başından bu yana kullanılan eski maden ocaklarında kendi imkanlarıyla altın arayan köylüler, geçimlerini yer altından çıkarıyor.

20 METRE DERİNLİKTE TEHLİKELİ MESAİ Eski maden ocağını yeniden kazan işletmeciler, 15-20 metre derinliğe indiklerini ve aşağıda 50 metrelik tünelleri tahtalarla ayakta tuttuklarını aktardı. Tünellerden çıkarılan büyük kaya parçaları kovalarla yukarı taşınıyor. Yeryüzünde başlayan ikinci aşamada çoğunluğu kadınlardan oluşan işçiler dev kaya parçalarını çekiçlerle çakıl taşı boyutuna getiriyor. Gün boyu süren kırma işleminin ardından taşlar makinelerde kum haline dönüştürülüyor. Altın arayışının en zorlu aşaması burada yaşanıyor. Kadın işçiler, kum haline gelen kaya parçalarını küçük leğenlerde cıva karıştırılmış suyla yıkıyor. Bu işlemle altın minerali ayrıştırılıyor. Elde edilen gümüş renkli ham altın, odun kömürü ateşinde ısıtılarak sarı rengine kavuşuyor. Isıtma işleminin ardından saf altın ortaya çıkıyor.

GÜNDE 30 GRAM ALTIN ÇIKIYOR Şanslı günlerde işçiler madenden günlük 30 gram ham altın çıkardıklarını dile getirdi. Çıkarılan ham altın gramı 30 ya da 40 dolardan aracılar üzerinden yabancı şirketlere satılıyor. Kenya’da altın satışına ilişkin yeterli düzenleme olmaması, yerel üreticileri aracılara mahkum bırakıyor.

1,7 MİLYAR DOLARLIK DEV REZERV Kakamega’da faaliyet gösteren İngiliz maden şirketi Acacia’nın, Şubat 2017’de keşfettiği 1,3 milyon ons değerindeki yaklaşık 1,7 milyar dolarlık altın rezervi Afrika’daki en büyük rezervlerden biri olarak gösteriliyor. Yerel halk yerin metrelerce altında hayat mücadelesi verirken, Kenya’daki altın rezervleri küresel şirketlerin odağında kalmaya devam ediyor.

5,28 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE ALTIN REZERV İngiliz madencilik şirketi Shanta Gold Kenya Limited da geçen yıl Lirhanda Corridor bölgesinde 5,28 milyar dolar değerinde altın rezervi keşfedildiğini duyurdu. 1.200 kilometrelik mineral kuşağı üzerinde yer alan Lirhanda Corridor, Kakamega ve Vihiga bölgelerini kapsıyor. Shanta Gold, söz konusu rezervin ticari madencilik için uygun yüksek tenörlü cevher içerdiğini ileri sürmüştü. Şirketin 2026 yılında maden ve işleme tesisi için 208 milyon dolar yatırım yapması planlanıyor.

