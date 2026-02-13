Adalet Bakanı Akın Gürlek göreve gelmesinin ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gürler, TBMM'deki yemin töreni sırasında yaşanan gerilimi beklemediğini vurgulayarak "Usul olarak bir yemin edilmesi gerekiyor. Önce Bekir Bozdağ'ın odasına gittim, diğer partilerin grup başkan vekilleri de oradaydı. Çok nazik bir ortam vardı. Sonrasında o olaylar gerçekleşti" dedi.

Kabine'de yapılan bayrak değişimi ile birlikte Adalet Bakanı olarak göreve başlayan Akın Gürlek, A Haber'de gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

TBMM'deki yemin töreni sırasında yaşanan kavgaya dair konuşan Bakan Gürlek "Benim için çok farklı bir ortamdı. Önce Cumhurbaşkanımız kararname yayınladı. Sayın Bakanımız Yılmaz Tunç'a gittik devir teslim töreni yaptık. Usul olarak bir yemin edilmesi gerekiyor. Önce Bekir Bozdağ'ın odasına gittim, diğer partilerin grup başkan vekilleri de oradaydı. Çok nazik bir ortam vardı. Sonrasında o olaylar gerçekleşti. Bunun örgütlü bir iş olup olmadığını bilemem ama yüce Türk Meclisi'nde bir kurum adına yemin yapıyoruz burada bu olayların yaşanması beni üzdü, şaşkınlık yaşadım. Metin okunurken birden ortalık karıştı, orası Türkiye'nin en seçkin yeri" ifadelerini kullandı.

"ÜSTÜMÜZE GELDİLER"

CHP milletvekillerinin Meclis kürsüsünü işgal etmeye çalıştığı anlara dikkat çeken Bakan Gürlek "Meclis'in kürsüsüne gelirken insanlar üstümüze geldi. Benim şahsım önemli değil ama burada Meclis çok önemli, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı gibi kurumların yıpratılmaması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası