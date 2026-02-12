Garanti BBVA, BonusFlaş kullanıcıları için düzenlediği büyük çekilişin kazananlarını açıkladı. Katılımlar sonrasında toplam 60 kişi 40 bin TL'lik hediye çeki kazandı. Çekiliş sonuçları, katılımcılara büyük bir heyecan yaşatırken, asil ve yedek talihliler de belirlendi.

Garanti çekiliş sonuçları yedekler ve asiller olarak açıklandı. Garanti BBVA’nın BonusFlaş uygulaması üzerinden katılım sağlanan çekilişin kazananları, 12 Şubat 2026 tarihinde duyuruldu.

BonusFlaş’ı ziyaret eden ve kampanya koşullarına uygun olarak çekilişe katılanlar, büyük ödül için şanslarını denemişti.

GARANTİ BONUSFLAŞ AMAZON ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

BonusFlaş çekilişinde 40 bin TL değerindeki Amazon ve Pazarama hediye çekini kazanan asil ve yedek talihliler belli oldu.

Garanti BonusFlaş çekiliş sonuçları açıklandı! 40 bin TLlik Amazon-Pazarama hediye çeki kazanan isimler

Garanti BonusFlaş çekiliş sonuçları açıklandı! 40 bin TLlik Amazon-Pazarama hediye çeki kazanan isimler

Haberle İlgili Daha Fazlası