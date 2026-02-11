Denizli’nin Buldan ilçesinde, tahıl depolamak amacıyla kullanıldığı değerlendirilen Orta Bizans dönemine ait bir küp bulundu.

Denizli'nin Çaybaşı Mahallesi'nde yağmurun ardından meydana gelen toprak kayması nedeniyle bölgede küp olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ve Müze Müdürlüğü'ne bildirdi.

MÜZEYE GÖNDERİLDİ

Tripolis kazı ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarılan küp, koruma altına alınarak müzeye teslim edildi.

BİZANS DÖNEMİNE AİT

Müzede yapılan ilk incelemede arazide bulunan küpün Orta Bizans dönemine ait olduğu ve tahıl depolamak amacıyla kullanıldığı belirtildi.

