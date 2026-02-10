Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü iş birliğiyle kentin ulaşımını rahatlatacak 3. Çevre Yolu Projesi'nde çalışmalar başladı. Antakya ve Defne'yi birbirine bağlayacak projede bazı kesimlerde asfaltlama tamamlanırken, diğer bölümlerde yol açma ve dolgu çalışmaları sürüyor. Alazı'dan Orhanlı ve Hüseyinli'ye uzanacak çevre yolu, ara bağlantılarla birlikte toplam 45,3 kilometrelik bir ağ oluşturacak. Projenin tamamlanmasıyla şehir içi trafik yükünün önemli ölçüde azalması hedefleniyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), kentin ulaşım altyapısına önemli katkı sunacak 3. Çevre Yolu Projesi’nde çalışmalara başladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, farklı bölgelerde inşa edilen TOKİ konut alanlarının şehir merkezi ve ana arterlerle bağlantısının sağlanması amaçlanıyor. Antakya ve Defne ilçelerini birbirine entegre edecek olan proje, ulaşımda süreklilik ve güvenliğin artırılmasını hedefliyor.

BAZI BÖLÜMLERDE ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI BİTTİ

HBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinesinde sürdürülen çalışmalarda, güzergâh boyunca yol açma faaliyetleri devam ederken bazı bölümlerde asfaltlama işlemleri tamamlandı. Projenin diğer kesimlerinde ise dolgu çalışmaları sürdürülüyor.

HATAY 3. ÇEVRE YOLU NERELERDEN GEÇECEK

Antakya ilçesine bağlı Alazı Mahallesi’nden başlayan 3. Çevre Yolu; Karaali, Dikmece, Gülderen ve Kisecik mahallelerinden geçerek Defne ilçesinin Orhanlı ve Hüseyinli mahallelerine kadar uzanıyor. Ana yol ve ara bağlantılarla birlikte tamamlandığında, toplam 45,3 kilometrelik bir çevre yolu ağı oluşturulacak.

Ana güzergahı 25 kilometre olarak planlanan proje kapsamında; D825, E91, D817 ve D420 kara yollarına bağlantı sağlayacak toplam 20,3 kilometre uzunluğunda 7 ara bağlantı yolunun da yapılması planlanıyor.

Yetkililer, 3. Çevre Yolu Projesi’nin tamamlanmasıyla birlikte Hatay’da ulaşım yükünün azalacağını ve şehir içi trafik akışının önemli ölçüde rahatlayacağını ifade etti.

