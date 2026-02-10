MHP, bekamızın teminatıdır!..

Milliyetçi Hareket Partisi, 57 yaşında.

Dünya durdukça var olsun inşallah.

O’nu yalnızca bir siyâsî parti olarak görmek yanlıştır:

MHP, bir fikir, gönül ve dâvâ hareketidir. Mâzi-gün-istikbâl arası köprüdür. Sağlam ve doğru imâna sahiptir. Devlet-i Ebed Müddet gâyesiyle yerli ve millîdir…

Bu partimizin tarihi, Alpaslan Türkeş’in 1965’te CKMP’ye üye ve ardından genel başkan olma yılına dayanır. 8-9 Şubat 1969’da CKMP genel kongresi tertiplenmişti. Bu kongrede Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinin ismi, Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiştirildi. Kısaltması MHP ve amblemi 3 hilal oldu. Adana Spor ve Sergi Sarayındaki bu toplantıda lise 2. sınıf talebesi olarak biz de tarihe şahidlik yapmıştık. 1 yıl önce, 1968’de de Başbuğ Türkeş’in Adana’da Pehlivan Palas Otelinin Balkonundan halka hitap ettiği mitingde kendisiyle ilk defa el sıkışmıştık. Son el sıkışmamız ise 1976 sonlarında Aşkâbad’dan Türkiye’ye gelmekte olan bir uçak yolculuğumuzda olmuştu…

MHP’nin 55 yaşına girmesi münasebetiyle kaleme aldığımız "Çınar 55 Yaşında" adlı makalemiz, 10 Şubat 2024 tarihinde Türkiye gazetesinde yayınlandı. Yazının, sütunumuzda çıktığı gün, MHP Lideri, muhterem Devlet Bahçeli, bizi arama nezâketinde bulundular. O gün dedikleri, yazdıklarımızı teyid mahiyetindeydi. Bu sebeple geleceğe intikal ettirmemiz gerektiği kanaatindeyiz.

Sn. Bahçeli, şöyle söylemişti:

-MHP’nin yarım asrını, maharetle bir sütuna sığdırmışsınız...

MHP, Başbuğ Alparslan Türkeş liderliğinde kurulurken aynı zamanda "Ülkü Ocakları" adıyla bir gençlik teşkilatı da inşâ edildi…

1968-1980 arası, Türkiye’nin SSCB işgal tehdidini çok sancılı biçimde yaşadığı kargaşa, dehşet ve şiddet dolu yıllardır. Yurdumuz, o yıllarda bir kızıl komünist işgale mâruz kalmadıysa bu caydırıcılıkta MHP ve O’nun çelik gibi sağlam gençlik damarı Ülkü Ocakları’nın çok büyük ve hakkı ödenmez payı vardır. Din, millet ve vatan uğruna verilen binlerce fidan gibi şehîdi unutmak vefâsızlık olur. MHP ve Ülkü Ocakları, bugün de aynı niyet, azim ve gâye ile yoluna devam etmektedir.

Başbuğun 04 Nisan 1997’de Hakkın rahmetine kavuşmasından sonra MHP Genel Başkanlığına muhterem Devlet Bahçeli seçildi.

Sn. Bahçeli, hep vakar, aklıselim, soğukkanlılık ve mes’uliyyet düşünce ve hissiyle hareket etti. Türk Milletinin, Türk Dünyasının ve İslâm Ümmetinin menfaatini her şeyin önünde tuttu. Hizmette geçen yılları, O’nun Başbuğ’un hayr’ül halefi olduğunun isbatıdır…

Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan’ın Türkiye’nin iç tahkimini gerçekleştirme zaruretine dair yaptığı konuşma üzerine Sn. Bahçeli, örgüt kurucusuna çağrı yaparak iç tahkim fikrine sahip çıktı. Böylece Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge’nin yolu açıldı ve hadise, 8 Aralık 2024 Tarihli Suriye Devrimine kadar gitti…

15 Temmuz 2016 darbe ve işgal teşebbüsünden sonra AK Parti-MHP İttifakının kurulması ve bu iki partinin aynı gâye anlayışıyla samimi iş birliği yapmaları, Türkiye tarihi için değerli bir tecellidir. Sevgili Peygamberimizin -aleyhi’s selâm- buyurduklarına riayetle birlikte rahmet olması gerçeğine kavuşmadır.

15 Temmuz 2016 hain darbe ve işgal teşebbüsü gecesindeki kargaşada Sn. Bahçeli, "Bir bakalım, anlayalım; nedir, sonra görüşümüzü açıklarız!" deseydi hiç şüphe edilmesin ki ihanet hedefine ulaşırdı. Devlet Bey, daha ilk anda net ve sert bir üslupla aynen şöyle haykırdı:

-Seçilmiş, Hükûmetin yanındayız!!!

Görüldüğü gibi Ülkücü Hareket, ilki 1968-1980 Arasındaki Kızıl Emperyalizm tehdidinde ve ikincisi de 2016 Kara Emperyalizm tehdidinde olmak üzere vatanı iki defa işgal tehlikesinden kurtarmıştır…

MHP kurulduğundan bu yana tek başına iktidar olmadı. Birkaç defa koalisyonlarda yer aldı. Seçim barajını aşamayarak TBMM dışında kaldığı da oldu.

Ama:

MHP, fikriyle hep iktidarda oldu.

Türkeş Bey de Devlet Bey de evvela dînim, milletim, devletim ve dâvâm dediler. Alkışı değil, rızâyı ilâhiyi esas aldılar.

Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın Sn. Devlet Bahçeli için "Devlete yön veren" ifadesini kullanması, takdire lâyık bir hakşinaslıktır.

MHP Genel Başkanı ve Ülkücü fikriyat ve hareketin lideri muhterem Devlet Bahçeli, bir tıkanma mevzubahis olduğunda "kim ne der?" kaygısına kapılamadan Allah’a sığınarak cesur bir irâdeyle çıkış yolunu göstermektedir…

Yarım asır şahiddir ki bu kalem, hiçbir zaman ve hiçbir sebeple doğruyu söylemekten geri durmamış, inanmadığını yazmamış ve konuşmamıştır.

Fikir namusu ve kalem ahlâkı bunu emreder…

*

Wikipedia internet ansiklopedisinde MHP hakkında yer alan "aşırı sağcı, aşırı milliyetçi ve Avrupa şüphecisidir. Parti, genellikle neo-faşist olarak tanımlanır ve bazı şiddet yanlısı paramiliter gruplar ve organize suç örgütleri ile bağlantılıdır" cümlesi, asılsızdır. İddia sahibi aleyhine dâvâ açılabilir. Mahkemeden bu karalama cümlesinin metinden çıkarılması talep edilebilir.

