Sampi Pide, artan maliyetlere karşı geliştirdiği hibrit şube modeli ile pizza ve pideyi aynı mutfakta 4 dakikada servis ederken, yatırımcıya tek dükkân maliyetiyle iki marka avantajı sunuyor.

Ömer Temür / İSTANBUL - Gıda sektöründe artan işçilik, enerji ve kira giderleri karşısında kâr marjlarının yüzde 5’lere gerilemesi, işletmeleri yeni arayışlara itti. Pide sektörünün köklü isimlerinden Sampi Pide, artan maliyetlere karşı geliştirdiği “Sampi Express & Pizza Portivo” hibrit şube modeli ile Sampi Express ile modern Pizza Portivo’yu aynı mutfakta birleştiriyor.

İlk şubesini Ümraniye’de hizmete açan firma 4 dakikada pizza ve pide ile usta bağımlılığına da son veriyor. Yıl sonuna kadar 20 yeni hibrit şube açmayı planladıklarını belirten Sampi Pide CEO’su Zeynel Akyol, “Ümraniye şubemiz açılalı 15 gün oldu ama 10 senelik şubelerin satışları kadar satış yapmaya başladı. 80-100 metrekare alanlarda, minimum personel ile maksimum verim sunuyoruz. Ustaya olan bağımlılığı biterken 4 dakikada servise imkân sunuyoruz. Ayrıca yatırımcı, tek dükkân maliyetiyle iki farklı markanın satış gücüne sahip oluyor” dedi.

Akyol, Ümraniye’de 20 milyon TL yatırımla kurdukları tesiste üretim yaptıklarını belirterek, “Tesiste 60 kişilik üretim ekibinin 56’sını kadınlar oluşturuyor. Burada ekşi mayalı pide ve pizza üreterek şubelerimize servis ediyoruz. 18 farklı pizza çeşidimiz var. Ürün gamamıza lahmacun ve yeni sokak lezzetlerini de ekleyeceğiz. Sokak lezzetlerini My Street Chef markası ile tüketiciye sunacağız” ifadelerini kullandı.



