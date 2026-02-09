İhlas Haber Ajansı • Batman
Parmağını akıllı tahtaya sıkıştırdı! İtfaiye ekipleri öğrenci için seferber oldu
Batman Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören S.G. isimli öğrenci, sınıfındaki akıllı tahtanın boşluk kısmına parmağını sıkıştırdı. Öğretmenlerin ve arkadaşların müdahalesine rağmen çıkarılamayan parmak için durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede okula gelen ekiplerin gerçekleştirdiği teknik müdahale ile öğrencinin parmağı sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen öğrenci, kontrol amaçlı muayene edildi.
