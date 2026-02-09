İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami nükleer müzakerelerde uranyum zenginleştirme oranının düşürülmesinin ABD'nin yaptırımları kaldırmasına bağlı olduğunu söyledi. İslami "Eğer biz UAEA’nın denetimi altındaysak, Ajans’tan onay almışsak ve bu denetim süreci Ajans’ın güvenilirliğinin bir parçasıysa, Ajans nükleer tesislere yönelik bu saldırı karşısında sessiz kalamaz" ifadelerini kullandı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ABD ile yürütülen müzakerelerde yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyum oranının düşürülmesi ihtimaline değinerek, "Uranyum oranının düşürülmesi, karşı tarafın tüm yaptırımları kaldırıp kaldırmayacağına bağlı" dedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. UAEA’nın denetimi altındaki nükleer tesislere yönelik askeri saldırı konusunda yerine getirmediği bir sorumluluk bulunduğunu belirten İslami, "Bu sorumluluk, Ajans denetimi altındaki nükleer tesislere yönelik askeri saldırı konusunda tutum almasıdır. Eğer biz UAEA’nın denetimi altındaysak, Ajans’tan onay almışsak ve bu denetim süreci Ajans’ın güvenilirliğinin bir parçasıysa, Ajans nükleer tesislere yönelik bu saldırı karşısında sessiz kalamaz. Hiçbir tutum ortaya koymadan bekleyemez ve siyasi, profesyonellikten uzak bir tavır sergileyemez" dedi.

İrandan uranyum şartı! Zenginleştirme çalışmaları durdurulacak mı?

"AJANS İLE İŞ BİRLİĞİMİZ DEVAM EDİYOR"

İslami, "Saldırıya uğramayan merkezlerde Ajans’la düzenli temasımız sürdü. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi’nin izniyle Ajans müfettişleri denetimler için geldi ve savaşın ardından bu merkezler bugüne kadar denetlenip izlendi. Geriye kalan birkaç denetim de önümüzdeki günlerde yapılacak. Dolayısıyla güvence denetimi çerçevesindeki iş birliğimiz devam ediyor" dedi.

"BARIŞÇIL NÜKLEER TEKNOLOJİ HAKKI İHLAL EDİLEMEZ"

İslami, müzakerelere ilişkin değerlendirmesinde asıl meselenin İran halkının hakları olduğunu belirterek, "Ajans’ın kendi yasa ve tüzüğüne göre UAEA, barışçıl nükleer teknolojiyi teşvik etmek, desteklemek ve kolaylaştırmakla yükümlüdür. Tüm ülkelerin bu teknolojiden yararlanması gerekir. Bu hak ihlal edilemez ve hiçbir ülke bundan mahrum bırakılamaz. Zorbalıkla bu mümkün değildir. Bu açık bir yasal haktır. Ulusal hedeflerimiz, kalkınma programımız ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda hareket ediyoruz. Halkın hizmetine yönelik programlar için oluşturulan nükleer süreçleri ve kapasiteyi kapatamazsınız. Vaatlerle ve geleceğe dönük sözlerle tarihi tekrar ettiremezsiniz" dedi.

İrandan uranyum şartı! Zenginleştirme çalışmaları durdurulacak mı?

"AJANS, HASAR GÖREN TESİSLERİN DENETİM PROSEDÜRÜ KONUSUNDA SESSİZ"

İslami, 12 günlük savaşta hasar alan nükleer tesislerin denetimine ilişkin prosedür konusunda Ajans’ın sessiz kaldığını ve hiçbir adım atmadığını söyleyerek, "Bu konuyu defalarca gündeme getirerek UAEA’ya ilettik. Bu yılki konferansta da bir taslak sunduk ve güvence denetimi altındaki nükleer tesislere saldırının yasaklanmasının gündeme alınmasını istedik. Ancak ABD’liler resmen mektup yazarak buna engel oldu. Bakınız nasıl bir durumla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

"URANYUMUN YURT DIŞINA ÇIKARILMASI GÜNDEMDE DEĞİL"

Zenginleştirilmiş uranyumun yurt dışına çıkarılacağı yönündeki iddialara da değinen İslami, "Bu konu, ülkeye karşı baskı unsurları ve farklı çevreler tarafından gündemde tutuluyor. Böyle bir mesele bizim gündemimizde olmadı. Bir yerde dile getirildiyse de muhtemelen bir öneri olarak ortaya atılmıştır. Ancak müzakerelerde bu konu ele alınmadı" ifadelerini kullandı.

"URANYUMUN DÜŞÜRÜLMESİ, YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASINA BAĞLI"

ABD ile yürütülen müzakerelerde yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyum oranının düşürülmesi ihtimaline de değinen İslami, "Uranyum oranının düşürülmesi, karşı tarafın tüm yaptırımları kaldırıp kaldırmayacağına bağlı" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası