Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, katıldığı programda Victor Osimhen ile Ademola Lookman arasında yaşanan tartışma ve Galatasaraylı yıldızın turnuvadaki performansına ilişkin konuştu.

Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, After Foot RMC'ye verdiği röportajda Galatasaraylı golcü Victor Osimhen hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"AFRİKA KUPASI'NA SAKAT GELDİ"

Osimhen'in turnuvaya sakat geldiğini söyleyen Chelle, "Osimhen, Afrika Kupası'na sakat geldi. Tüm turnuvayı hafif bir hamstring sakatlığıyla oynadı. Victor, çelik gibi bir iradeye sahip. Sağlığını riske atsa bile ülkesine yardım etmek istedi. Bu durumda sahaya çıkmayı kabul edecek çok az oyuncu vardır." şeklinde konuştu.

Victor Osimhen

OSIMHEN-LOOKMAN TARTIŞMASI

Osimhen ile Lookman arasında yaşanan tartışma için konuşan Chelle, "Lookman ile Osimhen, sahada bir tartışma yaşadı. Sinirler gerildi ve küçük bir çatışma yaşandı ama bunlar, soyunma odası hayatının bir parçası. Maçın sonunda Victor hala gergindi, sakinleşmek için zamana ihtiyacı vardı. Sakinleştikten sonra tanıdığımız Victor'a geri döndü. Cezayir maçında oynayacağına hiç şüphemiz yoktu. Soyunma odasında olanlar orada kalır. Benim müdahale etmeme gerek bile kalmadı. Otele döndüklerinde kendi aralarında konuştular ve her şey bitti." dedi.

"İDMANDA BİLE GOL ATMAZSA ÇILDIRIR"

Osimhen'in çok hırslı bir yapıya sahip olduğunu ve bu hırsını antrenmalara da yansıttığını belirten Chelle, "Osimhen bir makine. Antrenmanlarda bile gol atmazsa çıldırır. Her şeyi kazanmak istiyor. Lookman da aynı ama daha sakin. Birçok forvet gördüm ama onun iki ayağıyla şut atma şekli... Çok yüksek ve başarılı." şeklinde konuştu.

