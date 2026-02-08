Atlantic dergisinin kapsamlı analizine göre, Beşar Esad rejiminin çöküş sürecinde kritik kırılma noktalarından biri Türkiye oldu. Dosyada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Esad’a artık destek veremeyeceğini ilettiği ve çıkış yolu olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la anlaşmasını önerdiği aktarıldı.

Baas rejiminin temsilcisi Esed ailesi, Suriye’de iktidarda kaldığı yıllar boyunca yaşanan katliamlarla hafızalara kazındı. Rejimin çöküşünün ardından Esad’ın Rusya’daki yaşamını da gündemine alan Atlantic dergisi, Beşar Esad’ın iktidarının son dönemini ayrıntılarıyla ele aldı. Dosyada, rejim dağılırken Esad’ın gerçeklikten koptuğu, sarayda içine kapandığı ve zamanının büyük bölümünü video oyunları ile kişisel takıntılarla geçirdiği ifadelerine yer verildi.

SARAYDAN GELEN TEKLİFLERE KAPILAR KAPANDI

Saray çevresinden aktarılan bilgilere göre Esad, bölge ülkeleri ve Batılı aktörlerden gelen diplomatik yardım ve geçiş tekliflerini defalarca geri çevirdi. Gücünün sınırlandırılmasını ya da herhangi bir tavizi kabul etmedi. Son günlerde bile telefonların açılmadığı, masaya gelen anlaşmaların cevapsız bırakıldığı anlatıldı:

"Eğer Esad bu kadar inatçı ve kibirli olmasaydı, muhtemelen son birkaç yıl içinde herhangi bir zamanda rejimini kurtarabilirdi. Bu versiyona göre, rejimi mahveden jeopolitik değildi. Bölgedeki hiçbir ülke Esad'ın düşmesini istemiyordu ve birkaç ülke ona can simidi uzattı. Eğer bunları kabul etseydi, şu anda neredeyse kesin olarak sarayda oturuyor olacaktı. Son günlerde bile dışişleri bakanları arayarak anlaşma tekliflerinde bulundular. O cevap vermedi. Tahtından vazgeçmesi gerektiği önerisine öfkelenerek somurtmuş görünüyordu.

CIA TAHMİN EDEMEDİ

CIA da Mossad da Esad'ın bu kadar çabuk düşeceğini tahmin edememişti. Ancak sonraki günlerde ve haftalarda, rejiminin çöküşüne dair bir açıklama yaygınlaşmaya başladı. Esad'ın destekçileri Rusya ve İran, sırasıyla Ukrayna ve İsrail ile başka çatışmalara girmişlerdi ve artık onu koruyacak güçleri kalmamıştı. Onların ani çekilmesiyle, yıllardır gözlerden uzak olan bir gerçek ortaya çıktı: yorgun, yozlaşmış ve düşük maaşlı ordunun korkunç zayıflığı. 2021'de düşen Amerika destekli Afganistan rejimi gibi, Esad hanedanı da daha geniş jeopolitik yeniden düzenlemelerin kurbanı oldu. Sonrasında, düşüşü kaçınılmaz göründü."

OBAMA EMİNMİŞ: ESAD İÇİN ÖLÜM İLANI YAZILDI

Yazar Robert F. Worth, " Barack Obama 2012'de “Esad rejiminin yakında değişim güçlerinin geri döndürülemez olduğunu keşfedeceğinden hiç şüphem yok” dedi. Obama o kadar emindi ki, Dışişleri Bakanlığı yeni Suriye'ye hazır olmak için "Day After Project" adlı bir projeye finansal destek sağladı. The New York Times'daki editörlerim benden Esad hanedanının ölüm ilanını yazmamı istedi ve ben de bunu çabucak halletmem gerektiğini düşündüğümü hatırlıyorum. O yazı hala dosyalarımda duruyor." şeklinde değerlendirmede bulundu.

KÖRFEZ HATTI REDDEDİLDİ

Yazıda, Körfez ülkelerinin Esad’a ekonomik ve diplomatik çıkış kapısı sunduğu, bunun karşılığında İran’la mesafenin açılmasının istendiği anlatıldı. Esad bu şartı kabul etmedi. İran’la kurulan ilişki, rejimin sonuna kadar korunmaya çalışıldı:

"Esad, halkına istediklerini verebilirdi. Körfez Arap ülkeleri, onu soğuktan kurtaracak paraya ve nüfuza sahipti ve 2017’de Birleşik Arap Emirlikleri Şam’a ulaşmaya başladı. Ancak bunun bir şartı vardı: Esad’ın İran’dan uzaklaşması gerekiyordu. Körfez ülkeleri, Tahran’daki yönetimi uzun süredir en büyük tehdit olarak görüyordu ve Suriye’nin İran’la kurduğu ittifak Arap dünyasında ciddi bir rahatsızlık oluşturuyordu.

Suriye açısından İran’ın tartışmalı desteğini Körfez’in zenginliğiyle değiştirmek akılcı bir yoldu. Buna rağmen bu tercih Esad ailesi için cazip olmadı. Körfez ve Batı’dan farklı olarak İran, Esad’ı iktidarda tutmak için her yolu açık bıraktı. Bunun karşılığında Hizbullah’a Suriye üzerinden silah ve para akışının sürmesi yeterliydi.

Esad, 2018’de Birleşik Arap Emirlikleri ile sınırlı bir yakınlaşma sağladı ancak İran’la bağları koparmayı reddetti. Esad, 2018’de Birleşik Arap Emirlikleri ile sınırlı bir yakınlaşma sağladı ancak İran’la bağları koparmayı reddetti. Bu süreci yürüten Halid El Ahmed El Sabah, bir süre sonra Esad’ın rotasını değiştirmesinin mümkün olmadığı kanaatine ulaştı."

İSRAİL'İN ESAD PLANI

İsrail'in Esad'ı nasıl gördüğü şöyle aktarıldı:

"Bu dönemde genç bir İsrailli ulusal güvenlik yetkilisi de aynı noktaya geldi ve Esad’a karşı iç darbe seçeneğini gündeme taşıdı. İsrail uzun süre Esad’ı yönetilebilir bir düşman olarak gördü; söylem sertti ancak sınır hattı sakindi. Buna rağmen 2019’a gelindiğinde Esad’ın güvenilemeyecek kadar beceriksiz olduğu endişesi öne çıktı. Rejim boş bir kabuk halindeydi."

Aynı değerlendirmede, İsrail komutanlığının darbe fikrine mesafeli durduğu, Tel Aviv ve Washington’da yıllar boyunca konuşulan bu seçeneğin hiçbir zaman hayata geçmediği bilgisi yer aldı. Eski bir İsrailli yetkilinin aktardığına göre bölgede birçok aktör Esad’ın zayıf haliyle iktidarda kalmasını tercih etti.

Metinde ayrıca, o yıllarda Suriye’de sık bulunan eski bir Hizbullah siyasi operatörünün Esad için kullandığı şu sözlere yer verildi:

"Esad hayali bir dünyada yaşıyordu. İranlıların ona muhtaç olduğunu, Rusların başka seçeneği kalmadığını düşünüyordu. Kendini kral sanıyordu."

RUSYA VE İRAN FAKTÖRÜ ZAYIFLADI

Atlantic analizine göre Esad’ın ayakta kalmasında kritik rol oynayan Rusya ve İran, Ukrayna ve İsrail kaynaklı krizler nedeniyle geri plana çekildi. Söz konusu geri çekilme, Suriye ordusunun gerçek durumunu ortaya çıkardı. Rejim güçlerinin sahada tutunacak gücü kalmadı.

TRUMP DÖNEMİNDE AUSTİN TİCE KRİZİ

2020’de ABD yönetimi de 2012’de Suriye’de kaybolan gazeteci Austin Tice dosyası için Şam’la temas kurdu. Roger Carstens ve Kash Patel, Lübnan üzerinden Şam’a götürüldü. Görüşmeler Esad’ın özel güvenlik danışmanı Ali Memlük ile yapıldı.

Ali Memlük, yaptırımların kaldırılması ve ABD askerlerinin Suriye’den çekilmesi şartını öne sürdü. Washington, Tice’ın hayatta olduğuna dair kanıt sunulması koşuluyla anlaşmaya hazır olduğunu bildirdi. Ancak Şam’dan “anlaşma yok, görüşme yok” cevabı geldi.

Gerekçe olarak Trump’ın geçmişte Esad için kullandığı “hayvan” sözü gösterildi. Austin Tice’ın akıbetine ilişkin ise farklı ve doğrulanmamış iddialar gündeme geldi.

TÜRKİYE ZAFERİ

Atlantic dergisi, Türkiye’nin sürece dahil olduğu kritik döneme ilişkin tabloyu şu ifadelerle aktardı:

"Esad için son bölüm Kasım 2024'te başladı. Şara'nın komutasındaki isyancı milisler, Türkiye'den askeri operasyon başlatmak için izin almak için lobi faaliyetleri yürütüyordu.

Türkiye'nin daha önce Esad'dan talepleri oldukça mütevazıydı: siyasi uzlaşma ve Türkiye'deki milyonlarca Suriyeli mültecinin evlerine dönmelerini sağlayacak bir anlaşma. Ancak Esad, tüm kozlar elindeymiş gibi davranarak, Erdoğan'ın tüm Türk güçlerini Suriye'den çekmeyi önceden kabul etmemesi halinde görüşmeyi reddetti. Erdoğan'ın gölgesinde süren Suryeli muhaliflerin operasyonu, Esad'ı devirdi.

27 Kasım 2024'te muhalifler kuzeydoğuya, Halep şehrine doğru ilerlerken, Esad Rusya'daydı. Oğlu, Moskova Devlet Üniversitesi'nde sayı teorisi ve polinom temsilleri üzerine doktora tezini savunacaktı. Halep'in savunması çökerken, Esad Moskova'da kaldı ve ülkesindeki komutanlarını şok ve dehşete düşürdü. Putin'i kendisini kurtarması için ikna etmeyi umuyor gibi görünüyordu.

PUTİN'DEN ESAD'A ERDOĞAN UYARISI

Ancak Putin onu günlerce bekletti ve nihayet görüştüklerinde görüşme çok kısa sürdü. Konuştuğum eski İsrailli yetkiliye göre Putin, Esad'a onun için savaşamayacağını ve Suriye liderinin tek umudunun Erdoğan'a gidip bir anlaşma yapması olduğunu söyledi. Ruslar, Suriye ile ilişkilerinden çok, Türkiye ile stratejik ilişkilerine her zaman daha fazla değer vermişlerdir. Esad'ın bunu anlayıp anlamadığını bilmek imkansız. Ancak Putin, kendi askerleri bile onu terk eden önemsiz bir diktatör Olan Esad'ı kurtarmak için Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhaliflere karşı yeni bir savaş başlatmayacaktı.

Esad Şam'a döndüğünde Halep Şara liderliğindeki muhalifler tarafından ele geçirilmişti. Esad sadece birkaç saat sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye uçtu. Kiminle görüştüğü ve ne konuştuğu belli değil. Sahada hiçbir güçleri yoktu.

Şam'a dönen Esad, yıllardır biriktirdiği "monarşi araçlarını" kullanarak son bir hamle yaptı. Yıllar önce iç savaşı kazanmasına yardım eden milisleri hızla yeniden bir araya getirebilecek gönüllülere çok yüksek maaşlar ödeyeceğini duyurdu. Ancak yıllardır açlık sınırında maaşlarla çalışan sıradan askerler bu teklifleri duyunca öfkelenerek görev yerlerini terk ettiler.

İRAN DA TERK ETTİ

İsyancılar artık Hama şehrini ele geçirmişlerdi ve başkentten 100 mil kuzeydeki Humus'a doğru ilerliyorlardı. Aynı zamanda, rejimi destekleyen İran Devrim Muhafızları komutanları da toparlanıp ayrılmaya başladılar. Suriyeli askerler müttefiklerinin geri çekildiğini duydu ve saflar arasında panik yayıldı. İsyancılar neredeyse hiç direnişle karşılaşmadan güneye doğru ilerlediler.

7 Aralık 2024'te, Rusya ve yedi Orta Doğu ülkesinin dışişleri bakanları, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen yıllık güvenlik konferansının kenarında acil bir toplantı yaptılar. Hiçbiri Esad rejiminin çökmesini istemiyordu. Onlar, on yıl önce yayınlanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını temel alarak, askeri operasyonların sona erdirilmesi ve aşamalı bir siyasi geçiş çağrısı yapan bir bildiri yayınladılar. Bunun için Esad'ın bunu kabul etmesi ve kolaylaştırması gerekiyordu, ancak bir sorun vardı: Kimse ona ulaşamıyordu. Telefonunu kapatmış gibi görünüyordu."

ESAD NASIL KAÇTI?

7 Aralık 2024 gecesi yerel muhalif gruplar Şam’a yaklaşırken Esad’ın çevresine zaferin yakın olduğunu söylediği, aynı gece Rusya’ya ait bir uçakla ülkeden ayrıldığı yazıldı. Aynı saatlerde kamuoyuna Esad’ın görevini sürdürdüğüne dair açıklamalar dolaşıma sokuldu. Buna karşın Esad ve ailesi arka kapıdan gizlice çıkarılırken, rejim çevrelerinde panik havası hızla yayıldı.

SADAKAT BİR GECEDE ÇÖZÜLDÜ

Esad’ın ayrılışı sonrası yıllarca süren sadakat hızla öfkeye dönüştü. Atlantic analizinde Esad’a olan inancın neredeyse tamamen ortadan kalktığı, rejimin içten içe zaten çökmüş olduğu vurgulandı. Ordu içindeki yorgunluk, düşük maaşlar ve yozlaşma çarpıcı örneklerle aktarıldı.

Atlantic dergisi, Esad’ın iktidarının sona erdiği geceyi dakika dakika şu ifadelerle aktardı:

"Esad, saat 18:00 sularında saraydan başkentin al-Malki semtindeki özel konutuna döndü. Sakin görünüyordu ve kuzeni Ihab Mahluf'a endişelenecek bir şey olmadığını, Emirlikler ve Suudilerin isyancıların ilerleyişini durdurmanın bir yolunu bulacaklarını söylediğini belirtti. Mahluf'u, o gece arabayla Lübnan'a kaçarken vurularak öldürüldü.

Saat 20:00'de Humus'un isyancılara düştüğü haberi geldi. Bu haber, çevresindekilere korku saldı. Ancak Esad, yardımcılarına rejim güçlerinin başkenti kuşatmak ve savunmak için güneyden geldiğini söyledi. Bu doğru değildi ve kaynaklarım Esad'ın buna inanıp inanmadığını söyleyemedi. Sonraki saatlerde, umutsuzluk ile zaferin yaklaştığına dair yanıltıcı güvenceler arasında gidip geldiği görülüyordu.

Saat 23:00'dan hemen sonra, Esad'ın en yakın yardımcılarından biri olan Mansur Azzam, küçük bir Rus yetkililer grubuyla birlikte eve geldi. Hepsi Esad'la birlikte bir odaya girip konuşmaya başladılar. Kaynağım, Rusların Esad'a rejim güçlerinin artık savaşmadığını kanıtlayan videolar gösterdiğini düşündüğünü söyledi.

Saat 01:00'de, rejim destekçilerinin çoğunun savaşmayı bıraktığı ve başkentten Suriye sahiline kaçtığı haberi çevresine ulaştı.

Saat 02:00'de Esad özel odasından çıktı ve uzun süredir şoförlüğünü yapan kişiye minibüslere ihtiyacı olduğunu söyledi. Personele eşyalarını mümkün olduğunca çabuk toplamaları için emir verdi. Bir grup Rus evin dışındaydı.

O ana kadar, çevresindeki birçok kişi Esad'ın başkanlık sarayına gidip destekçilerine direniş konuşması yapacağına inanıyordu. Artık savaşın bittiğini nihayet anlamışlardı. Esad onları temelli terk ediyordu. Esad, bu kez iki yardımcısı ve oğlu Hafız ile birlikte ön kapıya doğru ilerledi. Diğerlerine yer olmadığı söylendi.

KURMAYLARINI NASIL SATTI?

İki yardımcısı ve oğluyla birlikte saraydan ayrılan Esad’ın görevlilere “Size yer yok” dediği öğrenildi.

Atlantic’te yer alan anlatımda, kaçış anındaki diyalog şu şekilde aktarıldı:

"Esad’ın orta yaşlı şoförü kapının yanında durdu, yüzünde açık bir hayal kırıklığı vardı. ‘Bizi gerçekten terk mi ediyorsunuz?’ diye sordu. Esad ona baktı. Bu son anda bile olanlardan sorumlu tutulmak istemiyordu. Ona göre ihanet eden kendisi değildi; iktidarını sürdürmek için savaşmayı reddedenlerdi. Ardından şoförüne ‘Peki ya siz? Siz savaşmayacak mısınız?’ diye sordu. Sonra arkasını döndü ve gecenin karanlığına doğru yürüdü. Ruslar onu bekliyordu."

ESAD'IN SON GÜNLERİ NASILDI?

Esad’ın son yıllarda dar bir çevreye kapandığı, deneyimli isimleri dışladığı, sarayda gerçeklikten kopuk bir atmosfer oluştuğu aktarıldı. Yazıda, Esad’ın halktan uzaklaştığı, ekonomik çöküşe rağmen lüks hayatını sürdürdüğü detayları yer aldı.

Atlantic’te yer alan anlatıda, Esad’ın kişiliğine dair çarpıcı bir ayrıntıya da yer verildi. Esad’ı tanıyan birçok isme göre özgüven eksikliği çocukluk yıllarına dayanıyor. Eski bir saray mensubu, ağabeyi Bassel Esad’ın küçük kardeşlerine acımasızca zorbalık yaptığını ve bunun kişiliklerinde kalıcı izler bıraktığını aktardı. Yaklaşık 1993’te çekilen ünlü aile fotoğrafında bu tablo açıkça görülüyor. Fotoğrafta Bassel Esad ortada, kendinden emin bir ifadeyle dururken, Beşar Esad solda, huzursuz bir yüzle kadrajdan uzaklara bakıyor. Yazıda, Beşar Esad’ın bakışlarının sanki bir kaçış yolu arar gibi olduğu yorumu paylaşıldı.

KAPALI YÖNETİM

Öte yandan Atlantic dergisindeki analizde, Esad’ı yakından tanıyan en az bir düzine ismin ortak noktada buluştuğu aktarıldı. Bu isimlere göre Esad tavsiyelere kapalı, farklı görüşlerden rahatsız olan ve kararlarında ısrarcı bir profil çizdi. Aynı yaklaşımın, uzlaşmazlığıyla bilinen babası Hafız Esad’da da görüldüğü hatırlatıldı.

Trinity Üniversitesi’nden akademisyen David Lesch’in değerlendirmelerine de yer verildi. Lesch, 2000’li yıllarda Beşar Esad’la yaptığı görüşmelere dayanarak, baba ve oğlun kapalı bir iktidar sistemi içinde gücü korumak için pazarlık ve manipülasyon yöntemlerine başvurduğunu aktardı. Buna karşın Beşar Esad’ın, babasının doğal sertliğine sahip olmadığı, katı tutumunun kendi kararlarına duyduğu güvensizliği örtme çabası olduğu vurgulandı.

NASRALLAH ETKİSİ VE KIRILMA ANI

Yazıda, bu güvensizliğin Esad’ı dış etkilere açık hale getirdiği, özellikle Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın söylemlerinden yoğun biçimde etkilendiği anlatıldı. Esad’ın, Direniş Ekseni’nin İsrail’e ağır bir darbe indireceğine ve sonrasında şartları kendisinin belirleyeceğine inandığı kaydedildi.

Atlantic’te bu sürece ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"7 Ekim 2023’te Esad, kısa bir süreliğine Nasrallah’ın kehanetlerinin gerçekleştiğini düşündü. Hamas savaşçıları Gazze’den sınır çitini aşarak 1.000’den fazla kişiyi katletti. İsrail zayıf ve hazırlıksız bir görüntü verdi. Ancak kısa süre sonra İsrail, Gazze ile birlikte Lübnan ve Suriye’yi de kapsayan binlerce hava saldırısı başlattı. Esad, müttefiklerini hedef alan ve sonunda Nasrallah’ın ölümüne uzanan bu süreçte sessiz kaldı. Wiam Wahhab’a göre bu sessizlik, İran’ın Esad’ın İsraillilere bilgi sızdırdığı yönündeki şüpheleri artırdı."

ESAD FUHUŞ HATTI

Atlantic’in analizinde, Rusya’nın Ukrayna’da çıkmaza girdiği bir dönemde Esad’ın bunu bir tehdit olarak bile algılayamadığı aktarıldı. Sarayda karar alma mekanizmasının çöktüğü, Esad’ın zamanının büyük bölümünü telefonunda Candy Crush ve benzeri oyunlarla geçirdiği yazıldı. Babasının dönemindeki etkili isimleri devre dışı bıraktığı, şüpheli geçmişlere sahip dar bir çevreye yaslandığı kaydedildi.

Yazıda, eski Al Jazeera muhabiri Luna al-Shibl’in Esad’ın en yakınındaki isimlerden biri haline geldiği, saray içindeki atmosferi belirlediği ve sıradan vatandaşlara yönelik küçümseyici dili beslediği anlatıldı. Bu bölüme şu ifadelerle yer verildi:

"Eski saray çalışanları ve eski İsrailli yetkililere göre Luna al-Shibl, Esad’ın sevgilisiydi ve ona fuhuş için başka kadınlar da temin ediyordu. Bu kadınlar arasında üst düzey Suriyeli subayların eşleri de vardı."

Aynı dosyada, Aralık ayında ortaya çıkan bir ses kaydına da değinildi. Kayıtta Esad ve Shibl’in Hizbullah’la alay ettiği, askerlerle dalga geçtiği aktarılırken şu sözler aktarıldı:

"Camilere para harcıyorlar, ama yemek yemeye paraları yetmiyor."

Atlantic’e göre bu tablo, ülkede derinleşen yoksullukla keskin bir tezat oluşturdu. Asker maaşlarının aylık 10 dolara kadar düştüğü, Suriye lirasının sert şekilde değer kaybettiği, yaptırımların yoksulluğu ağırlaştırdığı hatırlatıldı.

"ESAD RUS AJANI ESKİ SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRTTÜ"

Esad ve ailesinin uyuşturucu ticareti üzerinden kurduğu düzen, Atlantic dosyasında rejimin ayakta kalma yöntemlerinden biri olarak aktarıldı. Beşar Esad’ın kardeşi Mahir’in Captagon üretimi ve kaçakçılığını denetlediği, bu ağın Esad ailesine milyarlarca dolar sağladığı yazıldı. Aynı sistemin Körfez ülkeleri ve Ürdün’de ciddi bir bağımlılık krizine yol açtığı ileri sürüldü.

Dosyada, Esad’ın son yıllarda kendisini Putin ve Körfez monarklarıyla aynı düzlemde gördüğü, “monarşi araçları”na ihtiyaç duyduğu fikrine yöneldiği anlatıldı. Bu anlayışın milisleri finanse edecek nakit kaynaklar ve ekonomiyi kontrol altında tutma arzusuyla şekillendiği aktarıldı. Esad’ın bir Rus muhabire verdiği röportajda demokrasiye dair kullandığı şu sözler de metinde yer aldı:

"Batı'da, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlar icra direktörleridir, ancak sahipleri değildirler."

Temmuz 2024’te Luna al-Shibl’in Şam dışındaki bir otoyolda BMW’sinde ölü bulunması da analizde geniş yer tuttu. Resmi açıklamalarda olay trafik kazası olarak sunuldu, ancak çelişkili ayrıntılar dikkat çekti.

Atlantic’te bu bölüm aynen şu ifadelerle aktarıldı:

"Ancak Esad'ın eski sevgilisinin öldürülmesini emredenin kendisi olduğunu, eski İsrailli yetkili ve rejimle bağlantılı iki kişi bana söyledi. Shibl, Moskova'ya İran'ın Suriye'deki faaliyetleri hakkında bilgi sağlayan fiili bir Rus ajanı haline gelmişti, dedi eski İsrailli yetkili. Belki de Esad'ın sonunun yaklaştığını hissetmiş ve başka bir koruyucuya ihtiyaç duyduğunu düşünmüştü. Bu bilgiyi doğrulamak imkansızdı; Rus yetkililer istihbarat konularında yorum yapmazlar.

Bir tiran düştüğünde, trajik bir öz farkındalığın son anını hayal etmek cazip gelebilir: Oedipus'un kendini kör etmesi veya Macbeth'in çölde öfkeyle bağırması gibi kişisel bir hesaplaşma. Ancak gerçek diktatörlerin bu şekilde düştüğünü sanmıyorum. Kendilerine yalan söylemede çok iyiler."

