Fenerbahçe’den ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad’a transfer olan Youssef En-Nesyri, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta hayal kırıklığına neden oldu. Al-Nassr karşısında alınan 2-0’lık mağlubiyette etkisiz kalan Faslı golcü, maç boyunca şut çekemedi ve gol beklentisi üretemedi.

Fenerbahçe’den Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad’a transfer olan Youssef En-Nesyri, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta beklentilerin oldukça altında kaldı. Al-Ittihad’ın, Al-Nassr’a 2-0 mağlup olduğu karşılaşma sonrası Faslı golcünün performansı taraftarların tepkisini çekti.

En-Nesyri Suudi Arabistandaki ilk maçında hayal kırıklığına neden oldu!

İLK MAÇTA HAYAL KIRIKLIĞI!

Fenerbahçe ile çıktığı 79 maçta 38 gol ve 8 asistlik katlı sağlayan Faslı oyuncu, Al-Nassr karşılaşmasına ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu süre zarfında kaleye şut dahi çekemeyen deneyimli santrafor, girdiği 13 ikili mücadelenin sadece 4'ünü kazanabildi.

Hücum hattında oldukça etkisiz kalan En-Nesyri maç oyunca kendisini gösteremedi.

Youssef En-Nesyri

TARAFTARLAR İLK MAÇTAN TEPKİLİ!

Bu sonuçla birlikte Al-Ittihad taraftarları sosyal medyada En-Nesyri’ye sert eleştiriler yöneltti. Transferin ardından oluşan beklentinin karşılanmadığını savunan taraftarlar, oyuncunun performansını yetersiz buldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası