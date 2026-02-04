Fenerbahçe, Kocaelispor müsabakanın ardından takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaşan Faslı golcü Youssef En-Nesyri ile yolların ayrıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Fenerbahçe, kadro planlamasında yer almayan 28 yaşındaki golcü Youssef En-Nesyri ile yolların ayrıldığını TFF'ye iletti.

KOCAELİ'DE VEDALAŞTI

Fenerbahçe'nin son oynadığı Kocaelispor maçına ilk 11'de başlayan Faslı futbolcu, maçın ardından takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Kocaeli'de takımla vedalaşan En-Nesyri, İstanbul'dan ayrıldı ve Suudi Arabistan'a giderek Al-Ittihad'e imza transfer oldu.

Faslı golcünün transferini resmen duyuran Al-Ittihad, oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Sarı lacivertli forma altında bu sezon 26 maçta süre bulan Faslı futbolcu, 8 gol attı ve 1 asist yaptı. Fenerbahçe kariyerinde 79 resmi maça çıkan Youssef En-Nesyri, bu karşılaşmalarda 38 gol ve 8 asistlik skor katkısı sağladı.

