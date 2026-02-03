Al Ittihad'ın evrakları zamanında sisteme girmemesi nedeniyle transferi gerçekleşmeyen N'Golo Kante'nin sözleşmesinin feshedileceği ve Fenerbahçe'nin transferi resmiyete kavuşturacağı iddia edildi.

Fenerbahçe yönetiminin ve N'Golo Kante'nin ısrarlarına dayanamayan Al-Ittihad'ın, Fransız oyuncunun sözleşmesini feshetmeyi kabul ettiği belirtildi.

SÖZLEŞMESİNİ FESHETMEYİ KABUL ETTİ

Beinsport'un haberine göre; Fenerbahçe yönetiminin ve Kante'nin ısrarlarının ardından Al-Ittihad, Kante'nin sözleşmesini feshetmeye razı oldu.

Fenerbahçe yönetiminin, 34 yaşındaki yıldızın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından bu akşam transferi açıklayacağı kaydedildi.

ANTRENMANA ÇIKMADI

İngiliz gazeteci Ben Jacobs'un aktardığı habere göre; N'Golo Kante, Al Ittihad ile antrenmana çıkmayı reddetti. Tecrübeli orta saha oyuncusunun bu tavrının, Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için kulüp yönetimine baskı yapmak amacıyla gerçekleştiği ifade edildi.

FENERBAHÇE'YE SÜRECE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'den Kante transferine ilişkin yapılan açıklamada, "Transfer tesciline ilişkin evraklar, belirlenen süre içerisinde doğru ve tam şekilde sisteme yüklenmiştir. Ancak karşı kulüp tarafından ilgili TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, kulübümüzden bağımsız şekilde işlemler transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamamıştır. Bu doğrultuda ek süre talep edilmiş, FIFA nezdinde gerekli görüşmeler kulübümüzce gerçekleştirilmiş ve sürecin çözüme kavuşması adına tüm adımlar atılmıştır. Buna rağmen devam eden süreçte, tarafımıza herhangi bir gerekçe sunulmaksızın karşı kulüp tarafından işlemler tamamlanmamıştır." denildi.

