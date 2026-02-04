Al Ittihad'ın evrakları zamanında sisteme girmemesi nedeniyle ortaya çıkan transfer krizi, Fenerbahçe ve Suudi ekibinin anlaşmaya varması üzerine çözüme kavuştu. Al Ittihad, belgeleri TMS Sistemi'ne yükledi; N'Golo Kante Fenerbahçe'ye, Youssef En Nesyri ise Al Ittihad'a transfer oldu. Fransız yıldızın transferini resmiyete döken sarı lacivertliler, oyuncuyu TFF'ye bildirdi.

Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'ın ayrılığını duyurduğu N'Golo Kante'yi kadrosuna kattığını TFF'ye iletti.

Youssef En-Nesyri'yi Al Ittihad'a gönderen sarı lacivertliler, Suudi ekibinden 34 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'yi takıma kattı.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe, transferi için uzun süredir uğraş verdiği N'Golo Kante ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

EN NESYRI İÇİN 15 MİLYON AVRO BONSERVİS

İki kulüp arasında yapılan anlaşmayla Al-Ittihad, Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri için 15 milyon euro bonservis ve N'Golo Kante'yi verecek.

BUGÜN İSTANBUL'A GELECEK

Sarı lacivertlilerin yeni transferi N'Golo Kante, bugün öğle saatlerinde İstanbul'a gelecek.

KANTE'YE VEDA ETTİLER

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Kante'nin takımdan ayrıldığını açıkladı.

NE OLDU?

Suudi Arabistan'da ara transfer döneminin son gününde, Al Ittihad'ın evrakları zamanında sisteme girm1111emesi nedeniyle N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye, Youssef En Nesyri'nin Al Ittihad'a transferi gerçekleşmedi.

FENERBAHÇE'YE SÜRECE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'den Kante transferine ilişkin yapılan açıklamada, "Transfer tesciline ilişkin evraklar, belirlenen süre içerisinde doğru ve tam şekilde sisteme yüklenmiştir. Ancak karşı kulüp tarafından ilgili TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, kulübümüzden bağımsız şekilde işlemler transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamamıştır. Bu doğrultuda ek süre talep edilmiş, FIFA nezdinde gerekli görüşmeler kulübümüzce gerçekleştirilmiş ve sürecin çözüme kavuşması adına tüm adımlar atılmıştır. Buna rağmen devam eden süreçte, tarafımıza herhangi bir gerekçe sunulmaksızın karşı kulüp tarafından işlemler tamamlanmamıştır." denildi.

AÇIKLAMANIN TAMAMI ŞU ŞEKİLDE:

"Al Ittihad Kulübü ile N’Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri’yi kapsayan transfer süreci, kulübümüz tarafından planlandığı şekilde ve tüm yönleriyle titizlikle yürütülmüştür.

Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda ilerleyen bu süreçte oyuncularla anlaşma sağlanmış; transfer edilecek oyuncunun sağlık kontrolleri tamamlanmış, gerekli onaylar alınmış ve kulübümüz üzerine düşen tüm yükümlülükleri süresi içinde eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Transfer tesciline ilişkin evraklar, belirlenen süre içerisinde doğru ve tam şekilde sisteme yüklenmiştir.

Ancak karşı kulüp tarafından ilgili TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, kulübümüzden bağımsız şekilde işlemler transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamamıştır. Bu doğrultuda ek süre talep edilmiş, FIFA nezdinde gerekli görüşmeler kulübümüzce gerçekleştirilmiş ve sürecin çözüme kavuşması adına tüm adımlar atılmıştır. Buna rağmen devam eden süreçte, tarafımıza herhangi bir gerekçe sunulmaksızın karşı kulüp tarafından işlemler tamamlanmamıştır.

Yaşanan bu gelişmeler sonucunda söz konusu transfer süreci ne yazık ki sonuçlandırılamamıştır.

Bu sürecin camiamızda neden olduğu hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz.

Kulübümüz, sportif hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam etmektedir.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

