“Asrın felaketi” diye anılan 6 Şubat depremlerinde 5 binden fazla tarihî yapı zarar gördü. Geride kalan üç senede toplam 172 kültür varlığı ve vakıf eseri ayağa kaldırıldı.

Murat Öztekin - 6 Şubat depremlerinde hasar gören tarihî yapılar, büyük felaketin üçüncü yılında ayağa kaldırılmaya devam ediyor. Dün Hatay’da açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, depremden etkilenen 11 şehirde yürütülen restorasyon çalışmalarına dair detaylar paylaştı.

11 şehirde 172 eser ayağa kaldırıldı

Bakan Ersoy, hasar tespit çalışmaları çerçevesinde incelenen toplam 5 bin 119 taşınmaz kültür varlığından 364’ünün tamamen yıkıldığını, 973’ünün ağır, 1.206’sının orta ve 1.036’sının hafif hasarlı olduğunu tespit ettiklerini anlattı. Ersoy, söz konusu kültür varlıkları için eş zamanlı başlatılan restorasyon sürecinde toplam 63 uygulamanın tamamlandığını, sürdürülen 21 çalışmanın ise kısa sürede bitirileceğini aktardı. Bakan Ersoy, vakıf eserlerine dair son durumu da paylaştı. Ersoy, depremde toplam 377 vakıf eserinin zarar gördüğünü, geçen üç yıl içinde 33’ü Hatay’da olmak üzere 109 vakıf eserinin restore edildiğini açıkladı. Kalan 268 vakıf eserinin restorasyonunun da haziran ayına kadar tamamlanacağını belirten Mehmet Nuri Ersoy, farklı seviyelerde hasar görmüş bütün vakıf eserlerinin tekrar ayağa kaldırılmış olacağını vurguladı.

Bakan Ersoy’un açıklamalarına göre üç senede toplam 172 kültür varlığı ve vakıf eseri ayağa kaldırılmış oldu.

HATAY ARKEOLOJİ MÜZESİ BU SENE AÇILIYOR

Depremlerde müze çatısı altındaki eserlerde de zarar meydana gelmişti. Hasar gören müzelerde bugüne kadar 155 eserin restorasyonu tamamlandı, 218 eserin ise işlem süreci devam ediyor. Hatay Arkeoloji Müzesindeki çalışmaların da bu sene içerisinde bitmesi bekleniyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası