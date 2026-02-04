Özel İtalyan Lisesinde Türk öğretmenler, maruz kaldıkları ayrımcılığa ve “müstemleke muamelesine” karşı ‘Kimsenin kölesi olmayacağız’ diyerek iş bırakma eylemi başlattı.

MAHMUT ÖZAY - Gündeme getirdiğimiz “İtalyan Lisesinde eşitsizlik ve adaletsizlik isyanı” haberinin yankıları sürüyor. Müstemleke muamelesine isyan eden öğretmenler iş bırakma kararı aldı. İstanbul Beyoğlu’ndaki Özel İtalyan Lisesinde çalışan Türk öğretmenler, okulda maruz kaldıkları uygulamaları “ayrımcılık” olarak nitelendirdi. Türk öğretmenler duruma tepki göstererek okul yönetiminin uzlaşma için adım atmasını istedi. Uzun süren görüşmelerin ardından yürütülen toplu iş sözleşmesi masasından sonuç çıkmayınca, Türk öğretmenler iş bırakma eylemi başlattı. Greve öğrenci ve veliler de destek verdi.

‘BİRER SAYIDAN İBARET DEĞİLİZ’

Okulda görev yapan Türk öğretmenler grevin gerekçelerini şu sözlerle açıkladı: Bizler bu topraklarda doğmuş ve nice emeklerle büyütülmüş öğretmenleriz. Kadim kültürümüzün değerlerinin nesilden nesle aktarılması için bugüne dek hiçbir fedakârlıktan kaçınmadık. Her sabah öğrencilerimizin karşısına başımız dik çıktık. Bu grev her şeyden önce onurumuzu korumak, kimsenin kölesi olmayacağımızı haykırmak için yaptığımız bir grev. Bizler İtalya tarafından geçici bir süreliğine okulumuza atanmış bir müdürün ayrımcı uygulamalarına hayır diyoruz. Kimse ait olduğumuz topraklarda bizi hor göremez, küçümseyemez, aşağılayamaz. Sendika ile yürütülen müzakere masasında kimse bizi yok sayamaz. ‘Sizler İtalya için yalnızca birer sayıdan ibaretsiniz,’ diyen okul müdürüne buradan sesleniyoruz: Bizler birer sayıdan ibaret değiliz. Bizler insanız ve insanca yaşamak istiyoruz. İtalya Dış İşleri Bakanlığı, İstanbul İtalya Başkonsolosluğu, Ankara İtalya Büyükelçiliği problemlerimize çözüm bulana dek mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Sesimiz duyulup emeğimizin karşılığını alana kadar, okulun İtalyan yönetimi bize saygı duyana kadar okulumuzun önünde, grev alanında olacağız.

‘Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz’

Sorularımızı cevaplayan grev sözcüsü Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Sabri Ergül şunları söyledi: Bize yüzde 15 zam teklif edildi. Bunlar kabul edilemez rakamlar, bize yoksulluk sınırının çok altında bir maaşı reva görüyorlar. Bu maaşla geçinebilmemiz mümkün değil. 14 Türk öğretmen şu an grevde. Sınıfların boş kalmasının ve eğitim faaliyetlerinin durmasının asıl sorumlusu okulun İtalyan yönetimidir. 3 gün değil, 33 gün bile sürse onur mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Okulda yedi yıldır tarih öğretmeni olarak görev yapan İlhan Gülek ise “Türk öğretmenlerinin kendi vatanında sahipsiz olmadığını bir kere daha haykırmak için buradayız” ifadelerini kullandı. Tez-Koop-İş Sendikası da yaptığı açıklamada, üyelerin talepleri karşılanana kadar okul önünde olacaklarını belirtti: Bu grev adaletsizliğe ve ayrımcılığa karşı çıkmak içindir. Okul yönetiminin uzlaşmaz tutumuna bir cevaptır. Mücadelemiz kazanımla sonuçlanana ve Türk öğretmenler için adalet yerini bulana dek vazgeçmeyeceğiz.



