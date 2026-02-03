Peru And Dağları’nın zirvesinde, deniz seviyesinden 5 bin 100 metre yükseklikte kurulu La Rinconada’da insanlar soğuğa, açlığa ve oksijensizliğe meydan okuyarak her gün yerin altına iniyor. İnsanların nefes almakta zorlandığı bu bölgeye gelmelerinin istisnai tek bir nedeni var. Dünya ülkeleri bu bölgenin gizemini çözmek için harekete geçti. İşte sırlarla dolu La Rinconada’nın arkasındaki o gizem…

ALTIN ARTTI, KASABA BÜYÜDÜ Son yirmi yılda altın fiyatlarının hızla yükselmesiyle birlikte La Rinconada kontrolsüz şekilde büyüdü. Bir zamanlar karla kaplı Ananea Dağı’nın eteklerinde küçük bir yerleşim olan bölge, bugün sacdan yapılmış barakalarla dolu. Kasabada 30 bin ila 50 bin arasında değişen bir nüfus yaşıyor. Kanalizasyon yok, çöp toplama sistemi yok, hastane yok.



OKSİJEN YOK La Rinconada’da hava ince, soğuk sert ve oksijen son derece düşük. Yerli halk dahil herkes nefes almakta zorlanıyor. Madencilerin büyük bölümü ömür boyu yüksek irtifada çalışmanın bedelini akciğer hastalıklarıyla ödüyor.

CIVA BUZULLARI ZEHİRLİYOR Altın çıkarma sırasında kullanılan cıva, bölgedeki buzulları kirletiyor. Bu buzullar, kasaba halkının içme ve yemek pişirme için kullandığı suyun kaynağı. Cıva buharı, suya karışarak doğrudan hayatı tehdit ediyor.

MADENLERDE ÖLÜM SIRADANLAŞTI Ananea Dağı’nın içindeki madenlerde kazalar, şiddet olayları ve cinayetler sık yaşanıyor. Madenciler altın sattıktan sonra soyuluyor, bazıları öldürülüyor. Cesetlerin maden kuyularında bırakıldığı olaylar kayıtlara geçiyor.

KADINLAR EN SAVUNMASIZ KESİM La Rinconada’da bazı kadınlar, bar ve genelevlerde çalışmaya zorlanıyor. Kimliklerine el konulan kadınlar ve kız çocukları, insan kaçakçılarının elinde yaşam mücadelesi veriyor. Madene girmesi yasak olan kadınlar, atık kayalar arasında altın arayarak hayatta kalmaya çalışıyor.

GAYRİ RESMİ MADENCİLİK YAYGIN Bölgedeki madenlerin büyük bölümü gayri resmi kabul ediliyor. Çalışma, güvenlik ve çevre koşulları standartların çok altında. Sözleşmeler genellikle sözlü yapılıyor. İşçiler maaş almıyor, ayda sadece birkaç gün bulduklarını alma hakkı tanıyan bir sistemle çalışıyor.

ALTIN DÜNYAYA TEMİZ GİDİYOR La Rinconada’da zehir, yoksulluk ve şiddetle çıkarılan altın, Peru dışına çıktığında tüm izlerini kaybediyor. Altın; yüzük, saat ve külçe haline gelerek ABD, İsviçre ve Avrupa pazarlarına giriyor. Son kullanıcı, bu altının hangi koşullarda çıkarıldığını bilmiyor.

SERTİFİKALI ALTIN BURADA İŞLEMİYOR Uluslararası düzeyde daha temiz ve güvenli madenciliği teşvik eden programlar bulunsa da, La Rinconada’da bu sistemler neredeyse hiç işlemiyor. Karmaşık yapılar, kontrolsüz üretim ve yüksek risk, denetimi zorlaştırıyor.

