Yetmiş seneden 200 eser bir arada
Geçen asrın dikkat çeken sanatçılarından Semiha Berksoy’un farklı yönlerini yansıtan “Tüm Renklerin Aryası” sergisi İstanbul Modern’de devam ediyor.
Türkiye'deki en kapsamlı Semiha Berksoy sergisi "Tüm Renklerin Aryası", sanatçının opera, tiyatro, edebiyat ve resim arasındaki bağları kurduğu 70 yıllık 200'ü aşkın eserini ziyaretçilere sunuyor.
MURAT ÖZTEKİN - Sanatçının operanın yansı sıra tiyatro, edebiyat ve resim arasında kurduğu bağlar 200’ü aşkın eser vasıtasıyla ziyaretçilere sunuluyor. Sahne atmosferine atıfta bulunan “Kırmızı Oda”nın merkezde yer aldığı sergide, sanatçının opera sahnesinden ilhamla ürettiği resimleri, erken dönem desenleri, annesi Fatma Saime Hanım’ı konu edinen çalışmaları ve gündelik kumaşlar üzerine yaptığı çarşaf resimleri bulunuyor. 70 seneden eserleri bir araya getiren “Tüm Renklerin Aryası”, Türkiye’deki en kapsamlı Semiha Berksoy sergisi olma özelliğini taşıyor.
‘YEŞİL CAMİ’ İLE ÖDÜL KAZANDI
1910’da doğan ve Türkiye’deki ilk operacılardan biri olan Berksoy, sahne kariyerinden sonra 1960’lı yıllarda resme odaklanmıştı. Bu yıllarında “Bursa’da Fatihin Doğduğu Ev” ve “Yeşil Cami” tablolarıyla ödüller kazanmıştı.