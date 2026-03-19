Suudi Arabistan’da düzenlenen toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki çatışmaların büyümesinin ülkeler arası ilişkilerde onarılması zor yaralar açabileceğini belirterek, diplomasi çağrısını yineledi. Türkiye’nin, istikrarın sağlanması için aktif rol üstlenmeye hazır olduğu mesajını verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde dün Riyad’da düzenlenen toplantıya katıldı.

Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emîrlikleri, Mısır, Katar, Kuveyt, Pakistan, Suriye ve Ürdünlü bakanların da katıldığı zirvede konuşan Bakan Fidan, bölgedeki savaşın, müzakereler yoluyla ve barışçıl yöntemlerle sonlandırılması için çabaların sürdürülmesinin önem taşıdığını, savaşın sona erdirilmemesi hâlinde bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerde kalıcı ve onarılması güç tahribatlara yol açabileceğini belirtti.

Fidan ayrıca, Türkiye’nin Körfez ülkelerine yapılan saldırıları esefle karşıladığını, tahrik olmaksızın gerçekleşen bu saldırıların kabul edilemez olduğunu ve bölgenin geleceği bakımından ciddi riskler oluşturduğunu vurguladı. Fidan’ın, bölge ülkelerinin savaşın içine çekilmemeye yönelik itidalli bir tutum sergilemelerinin önemine de dikkati çektiği ifade edildi. Fidan “Türkiye olarak bölgede istikrarın tesisi için diplomatik girişimlere katkı sunmaya hazırız” dedi.



