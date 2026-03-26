Manisa’da 1554 yılında yaptırılan II. Selim'in harem ağası tarafından yaptırılan Hüsrevağa Camii Haziresi’nde yer alan bazı mezar taşları tahrip edildi. Taşların çevredeki tinerci ve bazı çocuklar tarafından hedef alındığını belirten cemaat, güvenlik çağrısı yaptı.

Yüzyıllara meydan okuyarak ayakta kalmayı başaran Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Hüsrevağa Camii Haziresi’ne yapılan saygısızlık ‘Pes’ dedirtti. Cami çevresinde yer alan bazı mezar taşları tahrip edildi. Mezar taşlarının yıllar önce de birçok kez saldırıya uğradığını belirten vatandaşlar, tarihi mezarların korunması için yetkililere çağrıda bulundu.

MEZAR TAŞLARI TAHRİP EDİLDİ Tarihi Hüsrev Ağa Camii, II. Selim'in Manisa'daki sancakbeyliği sırasında Darüssaade (Harem) ağası olarak görev yapan Afrika kökenli Hüsrev Ağa tarafından 1554 yılında külliye halinde yaptırıldı. Halk arasında Araplar Camii olarak da bilinen tarihi caminin haziresindeki bazı mezar taşları kimliği bilinmeyen kişi yada kişiler tarafından tahrip edildi.

“BURADA BERDUŞLAR ÇOK” 82 yaşındaki Mahmut Ak, yaklaşık 15 yıldır camiye geldiğini belirterek “Her gün buradan geçerken üç İhlas bir Fatiha okurum buradaki yatan Müslüman din kardeşlerimize. Ama buranın geçmişini, 16 yaşından beri bilirim. Bu kabristanın bu şekilde olması mantık dışı bir durum. İnsanlığa aykırı bir şey. Burada berduşlar çok" dedi.

“BANA BIÇAK ÇEKTİLER” Üç yıldır camide tuvalet görevlisi olarak çalıştığını belirten Hasan Hüseyin Sarıdağ ise şunları söyledi: Buraya tinerciler ve sarhoşlar geliyor. 3-5 tane söz anlamayan çocuk var, bana 2-3 sefer bıçak çektiler. Kolladım kendimi sonra polisi çağırdım. Polisin eline verdim. Bunların yaşı tutmuyor diye bir şey yapılmadı. Benim tuvaletin camlarını kırdılar. Babası ve anasına da söyledim, yine laf dinlemiyorlar. Geçenlerde polisler geldi. Çocukları topladı gitti. Hocayı da beni de aldı gitti. Biz ifademizi verdik.

“5-10 SENEDİR BÖYLE KIRIK” Mezar taşların daha önce de tahrip edildiğini ifade eden Sarıdağ “Aşağı yukarı 5-10 senedir böyle kırık, çatlak buralar. Mezar taşlarının çocuklar birkaç tanesini kırdı. Polisler o çocukları topladı, gitti. 'Yaşı tutmuyor bunlara bir şey yapamayız' dediler. Belediyenin Park Bahçe İşleri Müdürlüğü ile görüştüm 'bayram sonu gelir temizleriz' dediler. Her sene belediyeden bahçe temizlemesi için geliyorlar zaten. Her sene gelip uzayan otları biçip temizliğini yaparak gidiyorlar" diye konuştu.

DEFİNECİLER DE TALAN ETMİŞ Daha önce de Hüsrevağa Camii Haziresi’nde yer alan 1615 yılında 3. Murat Devri paşalarından Hanım Oğlu Yani Paşa tarafından kızı için yaptırılan Yani Paşa'ya ait mermer lahidin 1 tonluk kapağını kaldırarak definecilerin alanı talan ettiği öğrenildi.

