Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR YAŞAM RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Abonelik
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

"Malım azalıyor ancak, ömrüm de bitiyor”

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
Kaydet
a- | +A

Tâbiîn’in meşhur âlimlerinden Ubeyde bin Muhâcir hazretleri aslen Rum’dur.

112 (m. 730) da vefât etti.

Köleleri satın alır, sonra da âzâd edip serbest bırakırdı.

Bir gün, Rum asıllı ihtiyar bir “köle” kadın gördü.

Onu satın aldı.

Sonra âzâd etti.

Kadıncağız;

"Kimsem yok; nereye gideyim, nerede barınayım, bilmiyorum" dedi.

Bunun üzerine ona acıdı.

"Öyleyse bizde kal" dedi.

Ve evinde misâfir etti o ihtiyar kadıncağızı.

Derken akşam oldu.

Birlikte yediler...

Sonra o kadına;

“Sen kimsin, nesin?" diye sordu.

Aldığı cevaplardan, bu kadının kendi annesi olduğunu anladı...

● ● ●

Bu zât, misâfirine çok ikrâm ederdi.

Evde ne varsa çıkarırdı önlerine.

Bir gün ona dediler ki:

“Çok ikrâm yapıyorsunuz.”

“Evet, biraz öyle” buyurdu.

“Ama malınız azalıyor.”

“Olsun, malım azalıyorsa, ömrüm de bitiyor.”

“Birâzını saklasanız?”

Mübârek zât;

“Mal, saklamak için değil, harcamak içindir. Bırakıp gideceğime, Allah yolunda harcarım daha iyi” buyurdu.

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI