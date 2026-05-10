Seleme bin Dînar hazretleri, bir gün şöyle anlattı:

-İnsanların günah işlediğini görür ve kendisine sorarsınız:

“Ölmek ister misin?”

“Hayır, istemem” der.

“Günâhı terk et” dersiniz.

O, cevâben;

“Günâhı, ancak öldüğümde terk ederim, fakat ölmek de istemiyorum” der...

Süleymân bin Abdülmelik, Seleme bin Dînar’a;

“Bana ihtiyaçlarını bildir" diye mektup yazdı.

O, mektubu okudu...

Murâdını anladı ve;

"Ben, her ihtiyâcımı Rabbime arz ederim. Bana verdiklerine kanaat eder, vermediklerine de rızâ gösteririm" diye cevap yazdı.

Bir gün de bu zâta;

“İlimden maksat nedir efendim?” diye sordular

“İslâmiyeti öğrenmektir” buyurdu.

“Amel nedir efendim?”

“Öğrendiklerini tatbîk etmektir.”

“Ya ihlâs hocam?”

“İhlâs, samîmiyet demektir. Kul, her işini, Allah emrettiği için yapması lâzımdır” buyurdu.

Ve ilâveten:

“Bir amelin hâlisiyle bozuğu birbirine çok benzese de, ayrıdır. Nitekim hakîkî çiçek ile yapma çiçek ne kadar benzeseler de ayrıdırlar. Hakîkî çiçeği koklayın, hoş kokar. İşte hâlis ibâdet de mis gibi kokar” buyurdu.

