"Senin hâlin nice olur?"

Seleme bin Dînar hazretleri, Tâbiîn’in büyük âlim ve velîlerindendir.

Medîne âlimi ve kadısı idi. Aslen Farslıdır. 140 (m. 757) senesinde vefât etti...

Bu zât, kendi nefsine hitâben;

"Ey Seleme! Kıyâmet günü bir münâdî çıkıp da; 'Ey şu şu günahları işleyenler, ayağa kalkın!’ diye seslendiğinde, sen elbette kalkarsın!" diye söylendi.

Bir “âh!” dedi.

Ve devâm etti:

“Ey Seleme! Kıyâmet günü bir münâdî de çıkıp; 'Şu şu günahları işleyenler kalksın!' dediğinde, sen yine kalkarsın. Ey Seleme! O zaman hâlin nice olur, hiç düşündün mü?" der ve ağlardı!

● ● ●

Bir gün kendisine;

“Senin sermâyen nedir?" diye sordular.

Hemen ağladı!

Ve cevâbında;

"Bir tek sermâyem, Allahü teâlâya güvenip, şu insanlardan hiçbir şey beklememektir" buyurdu.

● ● ●

Bu zât şöyle anlatıyor:

Büyüklerden biri, bir kimseyi namaz kılarken rükû ve secdelerini tamâm yapmadığını gördü.

Çok üzüldü.

Ve sordu hemen:

“Sen, ne kadar zamandır böyle namaz kılıyorsun?”

O kimse de;

“Kırk senedir” deyince;

“Sen kırk senedir namaz kılmamışsın. Ölürsen, Muhammed Resûlullah’ın dîni üzere ölmezsin” buyurdu.

