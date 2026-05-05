Saîd bin İyâs hazretleri, Basralı hadîs âlimlerindendir.

Kendisi anlatıyor:

Dâvud aleyhisselâm birkaç kişiyle birlikte oturmuş, onlara bir şeyler anlatıyordu...

O ara biri geldi.

Hakâretler etti.

Orada bulunanlar, bu şahsa kızarak haddini bildirmek istedilerse de, Dâvud aleyhisselâm mâni olup;

“Ona kızmayınız ve bir şey söylemeyiniz!” buyurdu.

Sonra da kalktı.

Namâza durdu.

Tövbe istiğfâr edip sohbetine devâm etti.

Bu arada o kimse de ayrılıp gitmişti.

Biraz sonra aynı kişi geldi.

Ve Dâvud aleyhisselâm’ın ayaklarına kapandı.

Ellerini öptü.

Çok ağladı!

Ve “Ey Allah’ın peygamberi! Ben çok büyük hatâ yaptım, lütfen beni affediniz” dedi.

Dâvud Nebî de onu affetti...

● ● ●

Saîd bin İyâs hazretlerinden, bir genç nasîhat istemişti.

Büyük velî, ona;

“Müminleri sevindir” buyurdu.

Genç sordu:

“Nasıl sevindireyim efendim?”

Büyük zât, ona;

“Bir sıkıntısını gider, bir derdine derman ol. Peygamberimiz; (Allahü teâlânın, farzlardan sonra en çok sevdiği iş, bir mümini sevindirmektir) buyuruyor” diye cevap verdi.

