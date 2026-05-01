"Burası ne güzel kabir olur"

Muhammed bin Yûsüf İsfehânî hazretleri, Tebe-i tâbiînin âlimlerinden olup ibâdete çok düşkündü.

Aslen İsfehânlıdır.

Bir sevdiği anlatır:

Muhammed bin Yûsüf hazretleri, bir ara Mesise'ye geldi.

O sıralarda Ebû İshak hazretleri vefât etmişti...

Bizden onun kabrini sordu.

Yerini târif ettik.

Ve birlikte gittik.

Orada Kur’ân-ı kerîm okudu.

Bu zâtın rûhuna bağışladı.

Ve çok duâlar etti.

Sonra, o kabrin bitişiğindeki boş yeri bana gösterip;

“Burası, bir Müslümana ne güzel kabir olur” buyurdu.

O gün hastalandı.

Gittikçe daha arttı.

Sonra da vefât etti...

Biz derhâl techîz ve tekfîn işlerini yaptık.

Ve kendisini, bir gün önce işâret ettiği o boş yere defnettik. Cenâb-ı Hak rahmet eylesin.

Zenginlerinden birisi, bir gün bu zâta gelip;

"Hem güzel, hem de dînine bağlı bir kızım var. Onu bütün servetimle birlikte sana vermek istiyorum" dedi.

Ama o istemedi.

Adam ısrâr etti.

O yine hayır deyip;

"Allah râzı olsun. Benim evlenmek gibi bir niyetim olsaydı elbet kabûl ederdim. Fakat böyle niyetim yok" buyurdu.

