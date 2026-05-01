"Burası ne güzel kabir olur"

Muhammed bin Yûsüf İsfehânî hazretleri, Tebe-i tâbiînin âlimlerinden olup ibâdete çok düşkündü.
Aslen İsfehânlıdır.
Bir sevdiği anlatır:
Muhammed bin Yûsüf hazretleri, bir ara Mesise'ye geldi.
O sıralarda Ebû İshak hazretleri vefât etmişti...
Bizden onun kabrini sordu.
Yerini târif ettik.
Ve birlikte gittik.
Orada Kur’ân-ı kerîm okudu.
Bu zâtın rûhuna bağışladı.
Ve çok duâlar etti.
Sonra, o kabrin bitişiğindeki boş yeri bana gösterip;
“Burası, bir Müslümana ne güzel kabir olur” buyurdu.
O gün hastalandı.
Gittikçe daha arttı.
Sonra da vefât etti...
Biz derhâl techîz ve tekfîn işlerini yaptık.
Ve kendisini, bir gün önce işâret ettiği o boş yere defnettik. Cenâb-ı Hak rahmet eylesin.
● ● ●
Zenginlerinden birisi, bir gün bu zâta gelip;
"Hem güzel, hem de dînine bağlı bir kızım var. Onu bütün servetimle birlikte sana vermek istiyorum" dedi.
Ama o istemedi.
Adam ısrâr etti.
O yine hayır deyip;
"Allah râzı olsun. Benim evlenmek gibi bir niyetim olsaydı elbet kabûl ederdim. Fakat böyle niyetim yok" buyurdu.