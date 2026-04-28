"Mümine sert bakmak bile kul hakkıdır”

Muhammed bin Yûsüf İsfehânî hazretleri, Tebe-i tâbiîn’in âlimlerinden olup, aslen İsfehânlıdır.
188 (m. 804) senesinde otuz yaşlarında vefât etti.
Dünyânın, “Allah için” olmayan her şeyinden el çekmişti.
Bir dostu vardı.
O şöyle anlatır:
Muhammed bin Yûsüf hazretleriyle yolculuğa çıkıp, bir handa sabahladık.
Bana bakıp;
“Kervancıbaşını çağır” dedi.
Ancak kervancıbaşının ayağını akrep sokmuş, kalkamıyordu.
Dönüp arz ettim.
Kendi teşrîf etti.
Ve ayağını tutup, sessizce bir şeyler okuyunca, adamcağız derhâl şifâ buldu.
Ben merak edip;
“Ne okudunuz?” dedim.
“Ümmül-kitâbı okudum’’ buyurdu.
Sordum yine:
“Ümmül-kitap nedir?”
“Fâtiha'dır” buyurdu.
Ben bunu öğrenince, hastalara “Fâtiha” okumaya başladım.
Lâkin benim okumamla hiçbir hasta şifâ bulmadı!..
● ● ●
Bir genç, bu zâta;
“Âhirette en çetin şey nedir?” diye suâl etti.
O da cevâbında;
“Kul hakkıdır, ama ‘kul hakkı’ deyince yalnız maddî haklar gelmesin hâtırına. Mümini çekiştirmek, gıybet ve sû-i zan, hattâ mümine sert bakmak bile ‘kul hakkı’dır” buyurdu.