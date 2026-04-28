"Mümine sert bakmak bile kul hakkıdır”

Muhammed bin Yûsüf İsfehânî hazretleri, Tebe-i tâbiîn’in âlimlerinden olup, aslen İsfehânlıdır.

188 (m. 804) senesinde otuz yaşlarında vefât etti.

Dünyânın, “Allah için” olmayan her şeyinden el çekmişti.

Bir dostu vardı.

O şöyle anlatır:

Muhammed bin Yûsüf hazretleriyle yolculuğa çıkıp, bir handa sabahladık.

Bana bakıp;

“Kervancıbaşını çağır” dedi.

Ancak kervancıbaşının ayağını akrep sokmuş, kalkamıyordu.

Dönüp arz ettim.

Kendi teşrîf etti.

Ve ayağını tutup, sessizce bir şeyler okuyunca, adamcağız derhâl şifâ buldu.

Ben merak edip;

“Ne okudunuz?” dedim.

“Ümmül-kitâbı okudum’’ buyurdu.

Sordum yine:

“Ümmül-kitap nedir?”

“Fâtiha'dır” buyurdu.

Ben bunu öğrenince, hastalara “Fâtiha” okumaya başladım.

Lâkin benim okumamla hiçbir hasta şifâ bulmadı!..

● ● ●

Bir genç, bu zâta;

“Âhirette en çetin şey nedir?” diye suâl etti.

O da cevâbında;

“Kul hakkıdır, ama ‘kul hakkı’ deyince yalnız maddî haklar gelmesin hâtırına. Mümini çekiştirmek, gıybet ve sû-i zan, hattâ mümine sert bakmak bile ‘kul hakkı’dır” buyurdu.

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...