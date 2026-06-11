"Kavuştuğunuz bu nimete lâyıksınız”

Tasavvuf ehlinin meşhurlarından olan Ebû Tâlib-i Mekkî hazretleri, 386 (m. 996) senesinde Bağdâd’da vefât etti.
Bu zât anlatıyor:
Kıyâmet günü, namaz kılanları, derecesine göre Cennete iletirler.
Birincilere sorarlar:
“Sizin namâzınız nasıldı?”
Onlar cevaben;
“Biz, ezânı işittiğimizde, hemen abdest almaya kalkardık” derler.
Melekler dinler.
Ve o kimselere;
“Siz, kavuştuğunuz bu nîmete lâyıksınız” derler.
Sonra ikinci grup kimseler gelir.
Bunların yüzleri daha parlaktır.
Melekler onlara da sorar:
“Sizin namâzınız nasıldı?”
Onlar da;
“Biz, namaz vakti girmeden abdestimizi alırdık” derler.
Melekler;
“Siz de kavuştuğunuz bu nîmete lâyıksınız” derler.
Sonra üçüncü grup kimseler gelir.
Bunlar, öncekilerden nurludurlar.
Yüzleri parlaktır.
Melekler onlara;
“Sizin namâzınızın husûsiyeti ne idi?” diye sorarlar.
Onlar da cevâben;
“Biz, her vaktin ezânını mescitte dinlerdik” derler.
Melekler onlara;
“Siz de şu kavuştuğunuz nîmetlere lâyıksınız” derler.