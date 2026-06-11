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"Kavuştuğunuz bu nimete lâyıksınız”

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
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Tasavvuf ehlinin meşhurlarından olan Ebû Tâlib-i Mekkî hazretleri, 386 (m. 996) senesinde Bağdâd’da vefât etti.

Bu zât anlatıyor:

Kıyâmet günü, namaz kılanları, derecesine göre Cennete iletirler.

Birincilere sorarlar:

“Sizin namâzınız nasıldı?”

Onlar cevaben;

“Biz, ezânı işittiğimizde, hemen abdest almaya kalkardık” derler.

Melekler dinler.

Ve o kimselere;

“Siz, kavuştuğunuz bu nîmete lâyıksınız” derler.

Sonra ikinci grup kimseler gelir.

Bunların yüzleri daha parlaktır.

Melekler onlara da sorar:

“Sizin namâzınız nasıldı?”

Onlar da;

“Biz, namaz vakti girmeden abdestimizi alırdık” derler.

Melekler;

“Siz de kavuştuğunuz bu nîmete lâyıksınız” derler.

Sonra üçüncü grup kimseler gelir.

Bunlar, öncekilerden nurludurlar.

Yüzleri parlaktır.

Melekler onlara;

“Sizin namâzınızın husûsiyeti ne idi?” diye sorarlar.

Onlar da cevâben;

“Biz, her vaktin ezânını mescitte dinlerdik” derler.

Melekler onlara;

“Siz de şu kavuştuğunuz nîmetlere lâyıksınız” derler.

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