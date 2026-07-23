"Sen meyhânede vaaz et!"

Ammâr-ı Yâser hazretleri, Anadolu velîlerinden olup, Bitlis’te yaşadı.
1253 (H.650) de, Bitlis'te vefât etti.
İnsanları doğru yola kavuşturmak için çok uğraştı.
Necmeddîn-i Kübrâ hazretleri bu zâtın sohbetlerinde yetişmiştir.
Bir gece yattı.
Ve rüyâ gördü.
Birisi kendisine;
"Yarın git, meyhânedekilere nasîhat et" dedi.
Uykudan uyanıp;
“Hayırdır inşallah" dedi.
Ne yapacağını bilemedi.
Düşünmeye başladı?!
O an biri geldi.
Talebesiydi.
"Hocam! Kürsünüzü bugün meyhâneye mi koyalım, yoksa yerinde mi kalsın?" diye sordu.
O, hayretle;
“Sen bunu nereden biliyorsun?" diye sorunca;
“Size tembîh eden, bize de söyledi efendim" dedi.
O da cevapladı:
"Meyhâneye!"
Ve o gün vaaz kürsüsü “meyhâne”ye kuruldu...
Meyhânedekilere birkaç şey söyleyince, hepsi pişmân olup günahlarına tövbe ettiler.
Ve bir daha içki içmeyeceğiz, diye gönülden yemin ettiler.