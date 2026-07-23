Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

"Sen meyhânede vaaz et!"

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan [email protected]
Kaydet
a- | +A

Ammâr-ı Yâser hazretleri, Anadolu velîlerinden olup, Bitlis’te yaşadı.

1253 (H.650) de, Bitlis'te vefât etti.

İnsanları doğru yola kavuşturmak için çok uğraştı.

Necmeddîn-i Kübrâ hazretleri bu zâtın sohbetlerinde yetişmiştir.

Bir gece yattı.

Ve rüyâ gördü.

Birisi kendisine;

"Yarın git, meyhânedekilere nasîhat et" dedi.

Uykudan uyanıp;

“Hayırdır inşallah" dedi.

Ne yapacağını bilemedi.

Düşünmeye başladı?!

O an biri geldi.

Talebesiydi.

"Hocam! Kürsünüzü bugün meyhâneye mi koyalım, yoksa yerinde mi kalsın?" diye sordu.

O, hayretle;

“Sen bunu nereden biliyorsun?" diye sorunca;

“Size tembîh eden, bize de söyledi efendim" dedi.

O da cevapladı:

"Meyhâneye!"

Ve o gün vaaz kürsüsü “meyhâne”ye kuruldu...

Meyhânedekilere birkaç şey söyleyince, hepsi pişmân olup günahlarına tövbe ettiler.

Ve bir daha içki içmeyeceğiz, diye gönülden yemin ettiler.

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.