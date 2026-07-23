"Sen meyhânede vaaz et!"

Ammâr-ı Yâser hazretleri, Anadolu velîlerinden olup, Bitlis’te yaşadı.

1253 (H.650) de, Bitlis'te vefât etti.

İnsanları doğru yola kavuşturmak için çok uğraştı.

Necmeddîn-i Kübrâ hazretleri bu zâtın sohbetlerinde yetişmiştir.

Bir gece yattı.

Ve rüyâ gördü.

Birisi kendisine;

"Yarın git, meyhânedekilere nasîhat et" dedi.

Uykudan uyanıp;

“Hayırdır inşallah" dedi.

Ne yapacağını bilemedi.

Düşünmeye başladı?!

O an biri geldi.

Talebesiydi.

"Hocam! Kürsünüzü bugün meyhâneye mi koyalım, yoksa yerinde mi kalsın?" diye sordu.

O, hayretle;

“Sen bunu nereden biliyorsun?" diye sorunca;

“Size tembîh eden, bize de söyledi efendim" dedi.

O da cevapladı:

"Meyhâneye!"

Ve o gün vaaz kürsüsü “meyhâne”ye kuruldu...

Meyhânedekilere birkaç şey söyleyince, hepsi pişmân olup günahlarına tövbe ettiler.

Ve bir daha içki içmeyeceğiz, diye gönülden yemin ettiler.

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