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"Biz yanlış yere gelmişiz!"

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan [email protected]
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Evliyânın büyüklerinden Alvân Hamevî hazretleri, 1530 (h. 936) senesi, Cemâzil evvel ayında Hama’da vefât etti.

Hırsızlardan bir grup, gece karanlığında Alvân Hamevî hazretlerinin dergâhına girdiler.

Onu, namazda buldular.

Etrâfında göz kamaştıran bir “nûr” parlıyordu.

Çok şaşırdılar!

Etrâfa baktılar.

Ortalıkta ne bir “kandil” ne de bir “lâmba” vardı!

Bu hâli görünce;

"Biz yanlış yere gelmişiz" diyerek uzaklaştılar.

Sonra da tövbe ettiler.

Ve bu işten vazgeçtiler.

● ● ●

Bir zaman eşkıyâlar Alvân Hamevî hazretlerininin bir talebesini zorla uzaklara götürüp Hapsettiler.

Boynuna demir halka takıp, el ve ayaklarını zincirlediler.

Gencin işi zordu.

Ellerini kaldırıp;

"Yâ Rabbî! Hocam Alvân Hamevî hazretlerinin hatırı için beni kurtar" diye yalvardı.

O anda el ve ayaklarındaki zincir ve boynundaki demir halka kırılıp yere düştü...

Sonra kapı açıldı.

Nöbetçi uyuyordu.

Talebe korkusuz olarak o hapishâneyi terk etti.

Birkaç adım atınca, kendisini “evinin önünde” buldu.

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