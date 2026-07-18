"Huzurun anahtarı sabırdır"

Şam’da yetişen büyük velîlerden Alî el-Harîrî hazretleri, 1247 (h.645) senesinde Şam’da vefât etti.
Talebesinden biri, hacca gitmek için bu zâttan izin istedi.
Alî el-Harîrî hazretleri, o gence bir kese verip;
"Selâmetle git gel. Bu kesedeki parayı kullan, kalanı dönüşte iâde edersin" buyurdu.
O, keseyi açtı.
Bakınca şaştı!
Zîrâ kesede, sâdece “bir dirhem” gümüş para vardı.
Kalbinden;
"Bunda bir hikmet var" diye geçirdi.
O bir dirhemi harcadı.
Keseyi tekrar açtığında, bir “dirhem” daha gördü.
Sonra bir daha.
Bir dirhem daha...
Böylece yol boyu bütün ihtiyaçlarını karşıladı. Dönüp de keseyi iâde ettiğinde, hocasının koyduğu o bir “dirhem" duruyordu...
● ● ●
Bir gün bu zâta;
"Huzûra ermenin yolu nedir efendim?" diye sordular.
Cevâbında;
"Sabırdır" buyurdu.
Ve îzah etti.
"Huzûru, bir odanın içinde kilitli farz edin. İşte o odanın anahtarı sabırdır. Sabrederseniz kapı açılır ve huzûra kavuşursunuz.”