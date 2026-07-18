"Huzurun anahtarı sabırdır"

Şam’da yetişen büyük velîlerden Alî el-Harîrî hazretleri, 1247 (h.645) senesinde Şam’da vefât etti.

Talebesinden biri, hacca gitmek için bu zâttan izin istedi.

Alî el-Harîrî hazretleri, o gence bir kese verip;

"Selâmetle git gel. Bu kesedeki parayı kullan, kalanı dönüşte iâde edersin" buyurdu.

O, keseyi açtı.

Bakınca şaştı!

Zîrâ kesede, sâdece “bir dirhem” gümüş para vardı.

Kalbinden;

"Bunda bir hikmet var" diye geçirdi.

O bir dirhemi harcadı.

Keseyi tekrar açtığında, bir “dirhem” daha gördü.

Sonra bir daha.

Bir dirhem daha...

Böylece yol boyu bütün ihtiyaçlarını karşıladı. Dönüp de keseyi iâde ettiğinde, hocasının koyduğu o bir “dirhem" duruyordu...

● ● ●

Bir gün bu zâta;

"Huzûra ermenin yolu nedir efendim?" diye sordular.

Cevâbında;

"Sabırdır" buyurdu.

Ve îzah etti.

"Huzûru, bir odanın içinde kilitli farz edin. İşte o odanın anahtarı sabırdır. Sabrederseniz kapı açılır ve huzûra kavuşursunuz.”

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