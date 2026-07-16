“Bu zât âlim değil, ümmîdir"

Evliyânın büyüklerinden Ahmed Sayyâd hazretleri, Yemen’de doğdu. 1183 (h.579) senesinde vefât etti.
Zebîd şehri, Bâb-ı Sihâm kabristânına defnedildi.
Bir kişi anlatıyor:
Bir gün Ahmed Sayyâd hazretlerinin huzûrundaydık...
İçeriye, Kadı Efendi girdi.
Bu büyük velî zâtla bir süre sohbet etti.
Sonra da kalktı.
Ve şunu anlattı:
-Ahmed Sayyâd hazretleri, bir gün bir topluluğun yanına geldi.
Ben de oradaydım...
Herkes ayağa kalktı.
Ben de onlara uyup kalktım.
Sohbet edip ayrıldı.
Ben çıkmadım.
Ve o cemaate;
“Bu zât âlim değil, ümmî birisidir. Ona, İmâm-ı Gazâlî hazretlerinin kitâbından bir şey sorulsa bilemez” dedim.
Biraz vakit geçti...
O zât geri geldi.
Herkes yine ayağa kalktı.
Ben de kalktım.
Bana dönüp;
“Bâzısı benim hakkımda, âlim değildir, ümmîdir. İmâm-ı Gazâlî'nin kitâbından bir şey sorulsa bilemez, diyorlar” dedi.
Ben hatâmı anladım.
Ondan özür diledim.
Ve tövbe ettim.