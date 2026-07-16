“Bu zât âlim değil, ümmîdir"

Evliyânın büyüklerinden Ahmed Sayyâd hazretleri, Yemen’de doğdu. 1183 (h.579) senesinde vefât etti.

Zebîd şehri, Bâb-ı Sihâm kabristânına defnedildi.

Bir kişi anlatıyor:

Bir gün Ahmed Sayyâd hazretlerinin huzûrundaydık...

İçeriye, Kadı Efendi girdi.

Bu büyük velî zâtla bir süre sohbet etti.

Sonra da kalktı.

Ve şunu anlattı:

-Ahmed Sayyâd hazretleri, bir gün bir topluluğun yanına geldi.

Ben de oradaydım...

Herkes ayağa kalktı.

Ben de onlara uyup kalktım.

Sohbet edip ayrıldı.

Ben çıkmadım.

Ve o cemaate;

“Bu zât âlim değil, ümmî birisidir. Ona, İmâm-ı Gazâlî hazretlerinin kitâbından bir şey sorulsa bilemez” dedim.

Biraz vakit geçti...

O zât geri geldi.

Herkes yine ayağa kalktı.

Ben de kalktım.

Bana dönüp;

“Bâzısı benim hakkımda, âlim değildir, ümmîdir. İmâm-ı Gazâlî'nin kitâbından bir şey sorulsa bilemez, diyorlar” dedi.

Ben hatâmı anladım.

Ondan özür diledim.

Ve tövbe ettim.

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