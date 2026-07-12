“Tek sermâyem, ümitli olmamdır”

Büyük velîlerden Ahmed bin Acîl hazretlerine, bir gün "Muvaffak olmanızı neye borçlusunuz efendim?" diye sordular.

Cevâbında;

"Bir hadîs-i şerîfe uymama borçluyum" buyurdu.

Merak ettiler...

Ve sordular:

"O, hangi hadîs efendim?”

Cevâben;

"Helekel müsevvifûn. Bu hadîs-i şerîfi kendime düstur yaptım ve hayırlı işleri ânında yapıp, az sonraya bile tehir etmedim" buyurdu.

● ● ●

Bu zât, sevdiklerine;

"Sizi Cehenneme düşmekten muhâfaza edecek olan şeyleri çoğaltınız" buyurdu.

Sordular ki:

"O şeyler nedir?"

Cevap verip;

"Allah’ın kullarına iyilik yapmaktır" buyurdu.

● ● ●

Yine o anlatıyor:

Bir âbid vardı.

Onu ziyâret için yanına gitmiştim.

Bir ara sordum:

“Kendini nasıl buluyorsun?”

Cevâben;

“Günâhı pekçok, sevâbı çok az, yolculuğu uzun olan biri gibi buluyorum” dedi.

Sordum ki:

“Azığın nedir?”

Cevâbında;

“Tek sermâyem, Rabbimin af ve mağfiretinden ümitli olmamdır” dedi.

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...