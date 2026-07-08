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“Ey Ahmed! İşte cennet, haydi gir!"

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan [email protected]
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Ahmed bin Hanbel hazretlerinin vefât haberini duyan Muhammed bin Huzeyme, çok üzülmüştü!

Rüyâsında İmâmı görüp;

"Allahü teâlâ sana nasıl muâmele etti?" diye sordu.

O da şöyle anlattı:

Allahü teâlâ beni affetti.

Ve “Ey Ahmed! Kur’ân-ı kerîm benim kelâmımdır diye inandığın için seni yükselttim” buyurdu.

Çok sevindim.

Sonra da bana;

“Ey İmâm! Dünyâdayken Süfyân-ı Sevrî'den sana ulaşan duâlar gibi duâ ederdin, şimdi de öyle duâ et” buyurdu.

Ben de;

“Ey âlemlerin Rabbi olan Allah'ım! Bizi affeyle ve bize suâl sorma” diye duâ ettim.

Duâm sona erdi.

Hak teâlâ bana;

“Ey Ahmed! İşte Cennet. Haydi gir oraya” buyurdu.

Ben de Cennete girdim...

● ● ●

Bir gün de bu zâta;

"İnsan, alın yazısını bilebilir mi?" diye sordular.

Cevâbında;

"Evet, bir kişinin gönlünde ne yatıyorsa, alın yazısı odur. Bir ırmağın akış yönünden, hangi noktada denize döküleceği anlaşıldığı gibi, insanın alın yazısı da, yaptığı işlerden anlaşılır" buyurdu.

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