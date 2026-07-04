“Size Hazreti Hızır'ın selâmını getirdim"

Hanbelî mezhebinin imâmı olan Ahmed bin Hanbel hazretleri, aslen Basralıdır.
Bir gün talebeye ders veriyordu ki, içeri hiç tanımadığı biri girdi âniden.
Ve selâm verdi:
“Selâmün aleyküm!”
“Aleyküm selâm!”
Hazret-i İmâm sordu:
“Nereden geliyorsunuz?”
“Uzak bir diyârdan geliyorum. Ahmed bin Hanbel siz misiniz?”
“Evet, benim.”
“Size Hızır aleyhisselâmın selâmını getirdim efendim.”
Hazret-i İmâm;
“Aleyküm selâm!” dedi.
Ve sordu:
“Siz Hızır aleyhisselâmı nerede gördünüz?”
“Rüyâda gördüm” dedi.
Ve şöyle anlattı:
Bir cumâ gecesiydi.
Yattım ve rüyâ gördüm.
Nûr yüzlü bir ihtiyar yanıma geldi.
Ve bana;
“Sen yarın Bağdat'a git... Orada Ahmed bin Hanbel adında bir âlim vardır. Ona benden selâm söyle” dedi.
Ve ardından;
“Onu görünce;
(Seni, gökteki melekler bile bilir ve severler. Zîrâ sen, nefsini düşman bilip, Rabbine ibâdette çok sabırlısın. Bu yüzden Cennete gideceksin) diye kendisine bildir” dedi.