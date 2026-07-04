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“Size Hazreti Hızır'ın selâmını getirdim"

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan [email protected]
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Hanbelî mezhebinin imâmı olan Ahmed bin Hanbel hazretleri, aslen Basralıdır.

Bir gün talebeye ders veriyordu ki, içeri hiç tanımadığı biri girdi âniden.

Ve selâm verdi:

“Selâmün aleyküm!”

“Aleyküm selâm!”

Hazret-i İmâm sordu:

“Nereden geliyorsunuz?”

“Uzak bir diyârdan geliyorum. Ahmed bin Hanbel siz misiniz?”

“Evet, benim.”

“Size Hızır aleyhisselâmın selâmını getirdim efendim.”

Hazret-i İmâm;

“Aleyküm selâm!” dedi.

Ve sordu:

“Siz Hızır aleyhisselâmı nerede gördünüz?”

“Rüyâda gördüm” dedi.

Ve şöyle anlattı:

Bir cumâ gecesiydi.

Yattım ve rüyâ gördüm.

Nûr yüzlü bir ihtiyar yanıma geldi.

Ve bana;

“Sen yarın Bağdat'a git... Orada Ahmed bin Hanbel adında bir âlim vardır. Ona benden selâm söyle” dedi.

Ve ardından;

“Onu görünce;

(Seni, gökteki melekler bile bilir ve severler. Zîrâ sen, nefsini düşman bilip, Rabbine ibâdette çok sabırlısın. Bu yüzden Cennete gideceksin) diye kendisine bildir” dedi.

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