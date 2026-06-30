Mısır’da yetişen evliyânın büyüklerinden Abdülkâdir Deştûtî hazretleri, 931 (m. 1524) senesinde Mısır’da vefât etti.

Bâb-üşşa’riyyenin dış kısmında defnolundu.

Bu zât, bir gün talebelerinden İmâm-ı Şa’rânî'ye;

"Allah’a tevekkül ederek evlen! Muhammed bin Anân'ın kızını al. O, sâliha bir kızdır ve sana münâsiptir" dedi.

O da "Peki" dedi.

Ve hemen ardından;

"Efendim, benim dünyâlık hiçbir şeyim yok ki, nasıl düğün yapıp evleneyim?" diye arz etti.

Hocası baktı.

Ve kendisine;

"Senin şu kadar paran var ya, o inşallah yeter" buyurdu.

İmâm-ı Şa’rânî'nin gerçekten o kadar parası vardı.

Ama konuşurken, onu unutmuştu...

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Bu zât, bir sohbetinde;

“Kardeşlerim! Bir Müslüman bir günah işlediğinde, eğer pişmânlık duyarsa, bu pişmânlığı, onun için bulunmaz nîmettir” buyurdu.

Sordular:

“Neden efendim?”

“Çünkü bu pişmânlığı, tövbe demektir. Allah korusun, eğer üzülmek olmaz ve günah işlemek tatlı gelirse, günahta ısrâr olur ki, çok tehlikelidir!”

Sordular yine:

“Nasıl bir tehlike efendim?”

Buyurdu ki:

“Îmânına zarar verebilir mâzallah.”

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