Mısır’da yetişen evliyânın büyüklerinden Abdülkâdir Deştûtî hazretleri, 931 (m. 1524) senesinde Mısır’da vefât etti.
Bâb-üşşa’riyyenin dış kısmında defnolundu.
Bu zât, bir gün talebelerinden İmâm-ı Şa’rânî'ye;
"Allah’a tevekkül ederek evlen! Muhammed bin Anân'ın kızını al. O, sâliha bir kızdır ve sana münâsiptir" dedi.
O da "Peki" dedi.
Ve hemen ardından;
"Efendim, benim dünyâlık hiçbir şeyim yok ki, nasıl düğün yapıp evleneyim?" diye arz etti.
Hocası baktı.
Ve kendisine;
"Senin şu kadar paran var ya, o inşallah yeter" buyurdu.
İmâm-ı Şa’rânî'nin gerçekten o kadar parası vardı.
Ama konuşurken, onu unutmuştu...
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Bu zât, bir sohbetinde;
“Kardeşlerim! Bir Müslüman bir günah işlediğinde, eğer pişmânlık duyarsa, bu pişmânlığı, onun için bulunmaz nîmettir” buyurdu.
Sordular:
“Neden efendim?”
“Çünkü bu pişmânlığı, tövbe demektir. Allah korusun, eğer üzülmek olmaz ve günah işlemek tatlı gelirse, günahta ısrâr olur ki, çok tehlikelidir!”
Sordular yine:
“Nasıl bir tehlike efendim?”
Buyurdu ki:
“Îmânına zarar verebilir mâzallah.”