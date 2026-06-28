"Kardeşin hakkında öyle düşünme!"

Abdurrahman bin Sekkaf hazretlerinin kardeşi anlatıyor:

Hurmaların taksîminde, birâderim Abdurrahman’la aramızda bir “husûmet” meydana gelmişti.

İçimden;

“Onun benden ne üstünlüğü var ki?” diyordum.

Evet biliyordum.

Üstünlüğü vardı.

Ama bir türlü kabûllenemiyordum.

Kendi kendime;

“O oruç tutuyorsa, ben de tutuyorum. Namaz kılıyorsa, ben de kılıyorum. Babamız bir, hem benim misâfirlerim onunkinden daha çok” diyordum.

O gece yattım.

Bir rüyâ gördüm.

Bir kişi gelip;

“Sen, kardeşin hakkında böyle böyle söyledin mi?” diye sordu.

‘‘Evet söyledim” dedim.

“Öyleyse gel benimle” dedi.

Onunla birlikte gittik.

Bir de ne göreyim!

Kardeşim Abdurrahman'ın bedeni nûrla kaplıydı ve alnında nûr ile “Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah” yazılmıştı.

Gözümle gördüm...

Her şeyi anladım...

O kimse bana dönüp;

“Bundan sonra kardeşin hakkında böyle düşünecek olursan, bu rüyâyı hâtırla” dedi.

Ben cevaben;

“İnşallah” dedim.

Ve onun hakkında, bir daha kötü düşünmedim.

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