Yeni bir lider doğuyormuş-muş!

Mutlak butlanın CHP’lilerin kahir ekseriyetinde öfkeye dönüştüğü muhakkak…

“Hain” ilan ettikleri Kemal Kılıçdaroğlu’nu şundan 2,5 sene evvel ülkeye Cumhurbaşkanı yapmaya uğraşan da bunlardı.

Şimdi diyorlar ki; “Seçimi sen kaybettin, faturasını sen ödeyeceksin. İmamoğlu ve Özel delegeyi parayla satın aldıysa aldı, oylarını çaldıysa çaldı… Kurultayda hileyle yenildiysen bile ses çıkarmayacaktın, mahkemenin kararını dinlemeyecektin, partinin başına dönmeyecektin.

Hele hele dağıtılan rüşvet paralarının nereden geldiğini hiç kurcalamayacaktın, sorgulamayacaktın, yokmuş gibi davranacaktın. Ucunda FETÖ varmış, ABD varmış, İngiliz varmış, sana ne? Seni de onlar getirdi, biz ses mi çıkardık?”

Oh ne âlâ dünya!

***

Bugüne kadar çok arsızlık, çok yüzsüzlük gördük ama, bu kadar topluca sergilenenine hiç şahit olmamıştık.

CHP’deki bu toplu çürümüşlüğün bedelini sadece acı gerçekle çok geç yüzleşen ve bugün küfür yağmuruna tutulan Kılıçdaroğlu taraftarları ödemiyor…

Bunun bir de Türkiye’ye faturası var.

Çalınan bu milletin parası.

Çürüyen, bu toplumun bir parçası.

İmamoğlu’nun ikinci adamı Ertan Yıldız anlatmadı mı, yılda sadece hafriyat işinden Londra’ya taşınan en az 200 milyon doları.

Bunun daha Almanya’ya kaçırılanları var, uçakla taşınan altınları var.

Demirtaş’ın eşi karşısına rakip çıkarılmasın diye terör örgütünün Avrupa koluna yollanan 100 milyon dolarları cabası.

Yahu adamın kendi inşaat şirketinin genel müdürü para kulelerinin başında, rüşvet banknotlarını valize istiflerken görüntülendi; görüntüyü de kimse yalanlamadı, bunlar gitti yine İmamoğlu’na oy verdi, dahası var mı?

Paraların, İmamoğlu’nun CHP’ye soktuğu milletvekillerinin çakarlı arabalarıyla taşındığını bizzat hadisenin içindekiler anlattı; İmamoğlu’nun inşaat şirketinde çalışan adamların hesaplarında milyarlar çıktı, nereden, nasıl aldıklarını kendileri anlattı, bunlar yine umursamadı.

Neymiş, beyanlar yalanmış, ifadeleri zorla alınmış!

Hesaptaki para trafiğine ne diyeceğiz o zaman?

Peki, İmamoğlu İnşaat Şirketi’nin 2020-2023 döneminde edindiği 117 taşınmaza ne diyeceksiniz?

Boğaz'da değeri 1,5 milyar dolar olan rüşvet villalarını sadece 15 milyon lira gibi göstermelik bir devirle üstüne almasına, Büyükçekmece’de, Beylikdüzü’nde eşinin, çocuğunun üzerine geçirdiği rüşvet villalarına…

Babasına İstanbul’dakiler yetmemiş, gitmiş bir de Balıkesir’de Vakıflar’ın kültür hizmetleri için kullanın diye Büyükşehir Belediyesi’ne verdiği tarihî binaya çökmüş.

***

Bunları, Kılıçdaroğlu’na “Hırsızlığın, uğradığın haksızlığın üstünü kapat” diyen kitleye anlatmaya çalışmak boşa nefes tüketmek tabii, bunu biliyoruz.

Diyoruz ya, pişkinler…

Şimdi de diyorlar ki, zorla yeni bir lider doğurdular.

Kimmiş o lider?

Özgür Özel.

Hani şu görevden uzaklaştırılan tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı’nın “Oğlum ve ben valizlerle para götürdük” dediği Özgür Özel.

Aynısını CHP’li eski Uşak Belediye Başkanı da söyledi… Ona da sadece makam arabasının yenilenmesini yıkmamış, siyah poşette evinin önüne para bırakmış.

Yetmemiş, sonra Denizli’de arabasına valizle para taşımış.

Sadece iki başkanın bahsettiği meblağ, Türk parasıyla 150 milyon lira.

İşte bu Özgür Özel, büyük bir lider olarak doğuyormuş!

Onların gözlüğünden bakınca öyle görünüyor demek ki.

Bu şaşı bakanlara lider nasıl olur, biz anlatalım o vakit.

***

Liderliğin birinci şartı nedir?

Son sözü kendi söyler.

Yani başkasından talimat, emir almaz.

Hele ki kendi geleceğini başkasının eline teslim etmişse, ondan değil lider, hiçbir cacık olmaz.

Lideri sadece bu mu güçlü kılar?

Hayır tabii ki…

Zaafa yol açacak boşlukları olmaz, yapılmasını istemediği şeyi önce kendisi yapmaz.

Bir talimat verdiğinde, “Sen önce kendine bak” dedirtmez.

Yeri geldiğinde şedit, yeri geldiğinde şefkatli olur.

Bunu da asla kendi menfaati için değil, liderlik ettiği davası için yapar; kendi durumu buna muhalif değilse kimse gıkını çıkaramaz.

Aksi soytarılık olur, kimse ciddiye almaz.

Daha çok şey sayarım da, gerek yok, bu kadarı bile kâfi…

Şimdi, alın bu şablonu koyun bakalım zihninizde doğurduğunuz yeni liderinize, bakın hangisine oturuyor?

Lider öyle kolay mı doğuyor sanıyorsunuz?

Hem daha dün Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce için de aynı cümleleri kurmuyor muydunuz?

Üstelik onların böyle akçeli işleri de yoktu…

Onlarda olmayan neyi Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nda buldunuz?

Yoksa siz liderin ‘götürenini’ mi istiyorsunuz?!

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