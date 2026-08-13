Türkiye’nin hinterlandı ve Akdeniz havzası

Mekke Anlaşması’nın birçok çevreyi rahatsız ettiği görüldü. Özellikle İsrail bağlantılı güç merkezleri, bunun İsrail karşıtı bir ittifak olduğunu savunmaya başladı.

Aslına baktığımızda ise Türkiye, kendi tarihî hinterlandı üzerinden Batı'ya doğru uzanan hattı yeniden inşa ediyor. Savunma hatları; lokal sorunların çözülmesi, bölgesel istikrarın sağlanması ve Türkiye’ye esnek hareket alanı oluşturulması açısından önem taşıyor. Fakat Türkiye’nin gelecekte ulaşacağı noktayı anlamak için bütün bu eylemleri doğru okumak şart.

Dünya yeniden şekilleniyor... Hesaplar kapanmadı; aksine yeni açılıyor. Zaten öteden beri de kapanmış değildi. Her iki dünya savaşı bile açılan bu hesapları kapatamadı. Dolayısıyla hesaplar kapanmadan bölgesel ve küresel savaşlar kaçınılmaz olarak karşımıza çıkıyor.

Peki Türkiye ne yapmaya çalışıyor?

Türkiye, oluşan yeni realitede kendi stratejik çevresi ve 'Kızılelma’sı üzerine yeniden stratejiler üretiyor.

Türkiye’nin hinterlandı üzerine ciddi ciddi düşündüm.

Söğüt ağacı, bizim bütün başlangıçlarımızın simgesi olmuştur. Ne zaman söğüt gölgesinden hareket edildiyse hep Batı'ya doğru yürünmüştür. Türkistan’dan Anadolu’ya uzanan yolculuğun ana gayesi de buydu. Kızılelma ülküsü sadece bir edebiyat değildir. Öyle olmuş olsaydı, fetihlerle dolu hikâyemiz tarihe ilham kaynağı olmazdı.

Evet, Türkiye Türkistan’dan Orta Doğu’ya, denizleri aşarak Batı'ya uzanan bu hikâyeyi yeniden şekillendiriyor. İlim, teknoloji, bilim ve hikmet arasındaki köprüyü de bu yol haritasında manevi ve fikirsel merkezler oluşturuyor.

Türkiye, Akdeniz havzasını ve ötesini şekillendirme yolunu yeniden ihya ediyor.

Mekke Savunma Hattı, manevi içeriğiyle birlikte aynı zamanda genişleyen bir etki alanının ittifakıdır. İsrail’in neden rahatsız olduğunu anlıyoruz. Fakat geri kalan, görünürde bizden olanların derdi nedir sorusuna vereceğimiz cevaplar da içimizi acıtmalı!



Türkistan hattı genişlemezse…



Tarih bize, Türkistan’dan Anadolu’ya uzanan kadim hattı yorumlarken bu coğrafyanın açıklarını da gözden kaçırmamamız gerektiğini öğretiyor. Birbirimizi yok etmek için yaptığımız tarihî hataları tekrar etmemek adına Türkiye yeni şeyler üretmek, yeni şeyler söylemek zorundadır.

Evet, kaynaklarımız derin; oradan aldığımız ilham, hikâyemizin temelidir. Fakat büyük hayaller ve yeni bir medeniyet kurgusu için yalnızca geçmişten beslenmek yetmez; geleceği de kurmak gerekir...

İlerlemek zorundayız... Türkiye sadece Türkistan-Orta Doğu hattında sıkışıp kalmamalıdır. Eğer burada kalırsa, tarihte içimizi acıtan kardeş savaşlarını oluşturan gerekçeleri yeniden gündeme ısrarla taşıyanları hafife almamak gerekir.

Bu derin oyunların parçası olmamak için Türkiye, ecdadın yol haritasını devletin var olma gayesinin merkezine oturtmalıdır.

Mekke Savunma Hattı genişleyecektir. İsteyen herkes buraya girebilecek. Bu, kimseye karşı kurulmuş bir ittifak değildir. Fakat muhtemel saldırılara karşı bir direniş hattı olacaktır.

Şimdi Akdeniz’e ve çevresine iyi bakın... Türkistan, Hazar havzası, Kafkasya, Anadolu üzerinden Akdeniz ve ötesi…

İlim ile hikmet üzerine medeniyet kurma çabası; ticaret, kaynaklar ve bunların üzerine teknoloji üretme kapasitesi fikriyle birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye bütün bu argümanları fiilî harekete geçirebilecek güç, akıl ve kapasite sahibi tek ülke olarak sahneye çıkıyor.

Dolayısıyla Türkiye, küçük hesapları ve çapsız hezeyanları dikkate almadan kendi ufkuna odaklanmalıdır. Kendi stratejik çevresinin diktesinde değil, bu geniş coğrafyaya yön verecek bir model oluşturmanın peşinde olmalıdır.

Böyle olduğu takdirde yeni söz, yeni fikir üreterek çevresini konsolide edebilecektir.

Mekke Anlaşması üzerinden okuma yaptığımızda, Türkiye’nin kendi tarihî coğrafyasının sınırlarını aşarak ufkun ötesinde yeni kurgulara alan açtığını anlıyoruz.

Kısacası hesaplar henüz kapanmadı.

Asıl hesap şimdi başlıyor...

Sevil Nuriyeva’nın önceki yazıları…