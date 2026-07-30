Amacın nedir ahbap?

NATO zirvesinin ardından yazılara iki hafta ara vermiştim… Türkiye’de şunlar oldu;

CHP’nin gırtlağına kadar rüşvete batmasına sebep olan Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ikilisi ‘Yeni Parti’sini kurdu…

Ahbap pisliği patladı.

İkisinin birbirinden farkı var mı? Destekleyenleri açısından bakarsanız, yok.

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Sadece İstanbul’da İmamoğlu suç örgütünün vurgunu, şimdilik tespit edilen ve dosyaya giren rakamla 500 milyarın üzerinde… Öteki belediyeleri de ekleyerek henüz bir rakam çıkaramadık. En son dün Üsküdar’da operasyona konu olan, çikolata kutusunda alınan rüşvetin meblağı 300 milyon dolardı.

Ahbap’a kanan ahmakların deprem zamanından uçan parası ise 4,3 milyar TL. Sonraki bağışlarla bu rakamın 8 milyar lira olduğu söyleniyor.

İşin rakamlar dışında bir başka boyutu daha var…

İkisi de devlete kafa tutan, devlet otoritesini bozmaya yeltenen, toplumun aklıyla alay edercesine gerçekleri ters yüz etmeye uğraşan ve maalesef bunda kısmen başarılı da olan, özellikle sosyal medyayı kullanarak kamuoyunun zihnini bulandırma ve sinir uçlarıyla oynama hokkabazlıklarını çok iyi bilen casus örgüt FETÖ’den tam destek alan yapılar bunlar.

İçimizdeki sinsi akıl, nasıl ki çek-senet işlerinden sabıkalı bir kumarbazı ‘devletten daha güvenilir (!)’ bir yardımsever olarak Türkiye’deki muhalif kitleye kilitledi ise milyarlarca liralık yolsuzluk ağı kuran, İngiliz güdümlü bir sözde siyasetçiyi de ‘geleceğin lideri’ diye topluma kakalamaya uğraştı.

Son zamanlarda bakıyorum; gündem CHP’den kopuşlar üzerine siyasi yorumlar, kimin ne kadar oy alacağı, daha kimlerin CHP’den kopacağı, İmamoğlu’nun suç ortağı Özgür Özel’in liderliği gibi saçma sapan mevzularla dolu.

İşin özünü bıraktık, bugün gelinen noktayı ve oy hesaplarını konuşuyoruz sadece.

Sahipleri tarafından Londra’dan yönetilen muhalif medya zaten 24 saat Özgür Özel’i parlatma çabasında.

Peki, bu Özgür Özel’i, CHP’den kopmadan önce neyle konuşuyorduk?

Kendi belediye başkanları Özkan Yalım ve Muhittin Böcek’in “Verdim” dediği rüşvet paralarıyla…

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ve oğlunun ifadelerine bakılırsa ‘aday’ olma karşılığında sadece Özgür Özel’e taşıdıkları para 150 milyar lira civarında.

Özkan Yalım’dan da çapına göre 1,2 milyar lira gibi bir rakam koparmışlar.

Genel Merkez ve Genel Başkanı böyle olan bir partinin belediye başkanı ne yapar?

Daha dün, Uşak’ta Özkan Yalım’ın pavyonunda çalışıp, sigortaları ve maaşları belediyeden ödenen 22 kişiye yakalama kararı çıktı. Bu rezaletin belediyeye zararı 17 milyon liraya yakın.

Peki bunun baş sorumlusu Özgür Özel Efendi’yi şimdi neyle konuşuyoruz?

‘Yeni Parti’si başarılı olacak mıymış? Belediye başkanlarını partisine alabilecek miymiş? Kendisi mi aday olacakmış, yoksa yine İmamoğlu’nu mu aday gösterecekmiş?’

Üç sene evvel Ahbap’ın kurucusu Haluk Levent’in geçmişi nasıl görmezden gelindi ise şimdi de sanki ortada hiç bu rezillikleri yokmuş da, Muharrem İnce gibi küsüp ayrı parti kurmuş gibi ‘ayrıcalıklı’ muamele gören bir Özgür Özel güzellemesi…

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Bir asırdır “Batı, Batı” diye kafamızı ütüleyen, son örneğini Ahbap ve Özel-İmamoğlu destekçiliğinde gördüğümüz tuhaf zihniyete şu hatırlatmayı da yapalım;

Batı medeniyetini örnek alıyorsunuz ya hani!

İngiltere’de geleceğin başbakanı olarak görülen Angela Rayner, engelli çocuğu adına ev alırken eksik vergi ödediği ortaya çıkınca başbakan yardımcılığı görevini bıraktı.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ısmarlama anket yaptırdığı ve olumlu haber için medyaya rüşvet verdiğinin ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

“Avrupa’nın altın çocuğu” olarak görülen Kurz’un siyasi hayatı bitti.

İsveç’te Başbakan Yardımcısı Mona Sahlin, devletin verdiği kredi kartıyla kendisine iki paket çikolata ve bebek bezi aldığı ortaya çıkınca istifa etmek zorunda kaldı.

Fransa’da eski Başbakan François Fillon, eşi ve iki oğlu milletvekili danışmanı sıfatıyla maaş aldığının ispat edilmesi üzerine dört yıl hapis cezası aldı.

İngiltere İçişleri Bakanı David Blunkett, yasak aşkının evindeki Filipinli bir dadıya torpilli vize sağladığı için istifa etti.

Fransa’da Nicolas Sarkozy, Muammer Kaddafi’den seçim yardımı alması suçlamasıyla hapse atıldı.

Almanya’da Helmut Kohl’ün partisine aldığı gizli ve yasa dışı bağışlar sebebiyle siyasi hayatı bitti.

Avusturya’da ırkçı Özgürlükçü Parti Başkanı Heinz-Christian Strache, seçim yardımı karşılığı ihale vermekten suçlu bulundu. “İbizagate” skandalının ardından Strache siyasetten silindi.

Yani, şunlarla durumunuzu mukayese edersek, sizin Batı medeniyetiyle, ahlakıyla falan da hiçbir ilginiz yok. Batıcılığınız da baştan aşağı sahte ve hile.

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu gibi büyük skandallara karışmış siyasi figürlerin, o ülkelerde değil iktidara gelip gelmeyeceklerinin tartışılması, isimleri bile anılmaz.

Ama siz bunca şeye rağmen madem hiçbir şey yokmuş gibi hareket ediyor ve her ne yaparlarsa yapsınlar bu isimlerin peşinden gitmeye devam ediyorsunuz…

O zaman şu soruyu sormak hakkımız;

Siz neyin peşindesiniz? Sınırınız, çizginiz, değerleriniz nedir?

Amacın nedir ahbap?

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