Evliyânın büyüklerinden olan Abdurrahman es-Sekkaf hazretleri, 1517 (h. 923) senesinde Yemen’de vefât etti.

Bu büyük zât, kendisine âit bir miktar hurmayı, satmak üzere birisini vekil etmişti.

O kimse hurmaları sattı.

Parasını teslîm ederken, bir kısmını ondan gizledi.

Kalanını verdi.

Onu aldattım sandı.

Ama aldatamamıştı.

Zîrâ Abdurrahman es-Sekkaf hazretleri Allahü teâlânın izniyle bunu anladı.

Ve yüzüne karşı;

"Müminin ferâsetinden korkunuz! Çünkü o, Allahü teâlânın nûruyla bakar" hadîs-i şerîfini okudu...

O kişi anlatıyor:

Ben bunu duydum...

Hatâmı anladım...

O anda yanımda gizlediğim paranın, sanki büyük bir yılan olup vücûduma girmek üzere olduğunu hissettim.

Kendi kendime;

“Keşke böyle yapmasaydım” dedim.

Çok pişmândım.

Özürler diledim.

Bu bana ders olmuştu...

Kendi kendime;

“Bundan sonra bir daha böyle yanlış bir iş yapmayacağım” diye yemîn ettim.

Ve sözümde durdum.

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