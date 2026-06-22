“Allahü teâlâ ve Resûlü doğru söylüyor”

Evliyânın büyüklerinden olan Hâce Muhammed hazretleri, bir gün şunu anlattı:

Hazret-i Ömer (radıyallahü anh) bir gün evinde bir yastığa dayanmış oturuyordu.

Selmân-ı Fârisî hazretleri geldi...

Selâm verdi...

Ve yere oturdu.

Hazret-i Ömer, üzerine oturması için, ona minder uzattı.

Hazret-i Selmân;

“Allahü teâlâ ve Resûlü ne kadar doğru söylüyor” dedi.

Hazret-i Ömer;

“Ne oldu?” dedi.

O da anlattı:

Bir gün Resûlullah Efendimizin huzûruna vardım Tam oturuyordum ki, kendi dayandığı bir minder vardı.

O minderi aldı.

Ve bana uzatıp;

“Yâ Selmân! Evine gelen Müslüman kardeşine ikrâm olarak bir minder uzatan Müslümanı, Allahü teâlâ mutlaka affeder” buyurdu”

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Bir gün de bu zâta;

"İbâdetlerin en mühimi acabâ nedir efendim?" diye sordular.

Cevâbında;

"En mühim ibâdet; bütün ibâdetleri kendinde toplıyan ve insanı Allahü teâlâya en çok yaklaştıran namazdır" buyurdu.

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