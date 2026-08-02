Allah’ım, beni koru

Büyük velilerden Atâ el-Ezrak hazretleri, bir gece vakti evden çıkıp bir yere gidiyordu ki, karşısına bir “yankesici” çıktı.

Elinde “bıçak” vardı.

Gelip ona yaklaştı.

Mübarek zat, içinden;

"Allah’ım! Beni bu adamın şerrinden koru" diye dua etti...

O anda adamın iki eli kurudu.

Bu hâdiseden çok duygulandı.

Hatasını anladı...

Ve pişman oldu.

Özür dileyip;

“Bir daha böyle bir şey yapmayacağım" deyince,

Hazret-i Atâ onu affetti.

Yankesici de çok duygulanıp, “talebesi” olmakla şereflendi...

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Bu zât bir sohbetinde;

“Ehl-i Sünnet âlimlerini ve evliyaları seven ve İslâm’a hizmet eden bir mü’min, çok şanslıdır. Çünkü bir hadîs-i şerîfte; ‘Unutulmuş bir sünnetimi meydana çıkarana yüz şehit sevabı vardır’ buyuruldu” diye nakletti.

Dinleyenler;

“Bu müjdeye, nasıl kavuşulur efendim?” diye sordular.

Büyük Velî cevaben; “Bunun için Ehl-i Sünnet âlimlerinin kitaplarını dağıtarak, hediye ederek veya satarak, İslamiyet’i yaymaya çalışmak lazımdır” buyurdu.

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