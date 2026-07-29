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İnsanlar ne gâfildir

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
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Kûfe'de yetişen âlim ve velîlerden olan Amr bin Kays hazretleri, gençlerle ilgilenirdi.

Nasîhat ederdi.

Dünyaya sarılanlara;

"Dünyaya rağbet etmek ne gaflettir. Müslüman, âhirete hazırlanmalıdır. Zira âhiret, dehşetli yerdir!" buyururdu.

Bu zat vefat ettiğinde,

Kûfeliler çok üzüldü..

Büyük bir zatı kaybetmişlerdi...

Cenazeye geldiler.

Namazdan sonra gökyüzünden, o güne kadar hiç görmedikleri beyaz ve rengârenk kuşların, yükseklerden aşağıya süzülüp, bu zatın kabri üzerinde döndüklerini ve tekrar gökyüzüne uçup kaybolduklarını gördüler.

Bunu herkes görmüş ve çok şaşırmışlardı!

Çok güzel kuşlardı.

Halkın şaştıklarını gören Ebû Hayyân et-Temîmî;

"Niçin şaşıyorsunuz? Bunlar meleklerdir. Amr bin Kays'a iyi şehâdette bulunmak üzere geldiler" dedi.

● ● ●

Amr bin Kays hazretleri, kötülüklerden şiddetle kaçınır, iyilikleri yapmayı teşvik ederdi.

Sevdiklerine;

"Hayırlı bir amel duyduğun zaman, bir defa olsun yap!" buyururdu.

Talebelerine;

"Sapık ve bozuk kimselerle beraber bulunmayın. Zira onun sapıklığı, kalbinize sirayet eder" derdi.


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