Amr bin Kays hazretleri, Kûfe'de yetişen âlim ve velîlerdendir. 763 (H.146) senesinde Kûfe’de vefat etti.

Sevgili Peygamberimizin ve onun Eshâbının hayatı gibi yaşamaya çalıştı.

Ticaret yapardı.

Çok da kazanırdı.

Malını fakirlere dağıtırdı.

Güzel ahlakıyla insanlara örnek olur, gençlere İslamiyet’in emir ve yasaklarını anlatırdı.

Hem âlimdi.

Hem de Veli.

Birçok genç yetiştirdi.

Mesela Süfyân-ı Sevrî hazretleri, onun yetiştirdiği büyük âlimlerdendir.

O, şöyle bahseder:

“Hocamın evine vardığımda, kendisini ya namaz kılarken veya Kur’ân-ı kerim okurken bulurdum.

Evinde bulamazsam Kûfe'nin mescitlerinden veya dergâhlardan birinde bulurdum.

Görürdüm ki, ağlar!

Gözyaşları çağlar!

Eğer mescitlerde ve dergâhlarda da bulamazsam, kabristana giderdim.

Orada, yüksek sesle feryat ettiğini işitirdim.”

● ● ●

Bir gün bir talebesi;

“Âhirette en çetin şey nedir efendim?” diye sordu.

O da cevabında;

“Kul hakkıdır, ama ‘kul hakkı’ deyince yalnız maddî haklar gelmesin hatırına. Mü’mini çekiştirmek, gıybet ve sû-i zan, hatta mü’mine sert bakmak bile ‘kul hakkı’dır” buyurdu.

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