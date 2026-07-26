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Lâ ilâhe illallah

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan [email protected]
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Tâbiîn devri âlim ve evliyasından Amr bin Dînar hazretleri, 743 (H.126) senesinde Mekke-i mükerremede vefat etti.

Bu büyük zat, bir gün kelime-i tevhidin faziletine dair çok şeyler anlatıp;

"Bu hususta çok hadîs-i şerîf var" dedi.

Cemaat rica ettiler:

"Birini söyler misiniz."

Büyük Velî;

"Peygamber efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm) "Bir kimse inanarak, lâ ilâhe illallah derse, muhakkak Cennete girer" buyuruyor" dedi.

● ● ●

Eshâb-ı kirâmı çok sever, onların büyüklüğünü ve İslamiyet’e yaptıkları hizmetleri devamlı talebelerine anlatırdı.

Hadîs-i şerîf okurdu.

Sık sık tekrarladığı;

"Eshâbıma sövmeyiniz. Kim onlara söverse, Allahü teâlânın lâneti onun üzerine olsun" hadîs-i şerîfidir.

● ● ●

Bir gün sevdiklerine;

“Kulun yediği yemek, ona faydalı olmalıdır. Yemenin de bir âdâbı vardır” buyurdu.

Sordular:

“Onlar nedir efendim?”

Cevabında;

“Önce helâlinden yemelidir. Sonra acıkınca yemeye oturmalı, doymadan kalkmalıdır. Böyle yemek, hiç yememekten daha faydalıdır” buyurdu.

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