Tâbiîn devri âlim ve evliyasından Amr bin Dînar hazretleri, 743 (H.126) senesinde Mekke-i mükerremede vefat etti.
Bu büyük zat, bir gün kelime-i tevhidin faziletine dair çok şeyler anlatıp;
"Bu hususta çok hadîs-i şerîf var" dedi.
Cemaat rica ettiler:
"Birini söyler misiniz."
Büyük Velî;
"Peygamber efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm) "Bir kimse inanarak, lâ ilâhe illallah derse, muhakkak Cennete girer" buyuruyor" dedi.
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Eshâb-ı kirâmı çok sever, onların büyüklüğünü ve İslamiyet’e yaptıkları hizmetleri devamlı talebelerine anlatırdı.
Hadîs-i şerîf okurdu.
Sık sık tekrarladığı;
"Eshâbıma sövmeyiniz. Kim onlara söverse, Allahü teâlânın lâneti onun üzerine olsun" hadîs-i şerîfidir.
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Bir gün sevdiklerine;
“Kulun yediği yemek, ona faydalı olmalıdır. Yemenin de bir âdâbı vardır” buyurdu.
Sordular:
“Onlar nedir efendim?”
Cevabında;
“Önce helâlinden yemelidir. Sonra acıkınca yemeye oturmalı, doymadan kalkmalıdır. Böyle yemek, hiç yememekten daha faydalıdır” buyurdu.