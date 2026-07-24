Hocamızı karşılayalım

Ammâr-ı Yâser hazretleri, Anadolu velîlerinden olup, Bitlis’te yaşadı.

1253 (H.650)’de,

Bitlis’te vefât etti.

Bu zât bir gün dergâhtan ayrılıp bir köye gitti.

Dönüp de dergâha yaklaşınca talebesinden biri, kalben hocasının yaklaştığını anladı...

Ve çok sevindi.

Arkadaşlarına;

"Hocamız geliyor, haydi karşılayalım!" dedi.

Dediler ki:

"Nasıl bildin?"

Cevâbında;

"Hocamızın himmetiyle" dedi.

Arkadaşları bu cevaba çok güldüler.

Ve alay ettiler.

O ise ciddiydi.

Onu denemek için, birlikte yola çıktılar...

Az sonra Ammâr-ı Yâser hazretlerinin bir at üzerinde kendilerine doğru gelmekte olduğunu gördüler.

Çok mahcup oldular!

Ondan özür dilediler.

● ● ●

Bu büyük Velî’ye bâzı gençler;

“Efendim, Ehl-i sünnet bir Müslüman, cehenneme girecek mi acabâ?” diye sordular.

Cevâbında;

“Eğer günahları çok ve bunlar tövbe ve istiğfâr ile veyâ şefâat ile affolunmadı ise, bu günahları kadar Cehennemde yanması câizdir” buyurdu.

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