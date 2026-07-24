Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

Hocamızı karşılayalım

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan [email protected]
Kaydet
a- | +A

Ammâr-ı Yâser hazretleri, Anadolu velîlerinden olup, Bitlis’te yaşadı.

1253 (H.650)’de,

Bitlis’te vefât etti.

Bu zât bir gün dergâhtan ayrılıp bir köye gitti.

Dönüp de dergâha yaklaşınca talebesinden biri, kalben hocasının yaklaştığını anladı...

Ve çok sevindi.

Arkadaşlarına;

"Hocamız geliyor, haydi karşılayalım!" dedi.

Dediler ki:

"Nasıl bildin?"

Cevâbında;

"Hocamızın himmetiyle" dedi.

Arkadaşları bu cevaba çok güldüler.

Ve alay ettiler.

O ise ciddiydi.

Onu denemek için, birlikte yola çıktılar...

Az sonra Ammâr-ı Yâser hazretlerinin bir at üzerinde kendilerine doğru gelmekte olduğunu gördüler.

Çok mahcup oldular!

Ondan özür dilediler.

● ● ●

Bu büyük Velî’ye bâzı gençler;

“Efendim, Ehl-i sünnet bir Müslüman, cehenneme girecek mi acabâ?” diye sordular.

Cevâbında;

“Eğer günahları çok ve bunlar tövbe ve istiğfâr ile veyâ şefâat ile affolunmadı ise, bu günahları kadar Cehennemde yanması câizdir” buyurdu.

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.