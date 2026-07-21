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Rodos'un fethindeki beyaz atlı...

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan [email protected]
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Evliyânın büyüklerinden Alvân Hamevî hazretleri, 1530 (h.936) senesi Cemâzil evvel ayında, Hama şehrinde vefât etti.

Ticâretle uğraşan bâzı talebeleri gemiyle yola çıktılar...

Yolculuk esnâsında fırtına çıkıp gemi batma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Yolcular korktular!

Gençler de korktu!

Ve ellerini açarak;

"Yâ Rabbî! Hocamız Alvân Hamevî hazretleri hürmetine bize yardım et" diye yalvardılar

O anda hocaları belirdi.

Bilinen şekliyle çıkageldi.

Gemiyi düzeltti.

Sâhile kadar götürdü.

Ve gözden kayboldu...

● ● ●

Alvân Hamevî hazretleri zamânında, Sultân Süleymân Hân, Rodos'u fethe karâr vermişti...

Fetih sırasında Alvân Hamevî hazretleri beyaz bir at üzerinde geldi.

Kale kapısını açtı.

Gözden kayboldu.

Askerler kapının açıldığını görüp içeri girince, Alvân Hamevî hazretlerini içeride namaz kılarken buldular.

Aradan günler geçti...

Bir er, Hama'ya gitti.

O er, bu hâdiseyi görenlerdendi.

Hama'da Alvân Hamevî hazretleriyle karşılaşınca o günü hâtırlayıp ağladı!

Alvân Hamevî;

"Gördüklerini kimseye anlatma" buyurdu.


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