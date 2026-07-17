Heybetli, cesur ve vakarlı bir zât...

Şam’da yetişen büyük velîlerden Alî el-Harîrî hazretleri, 1247 (h.645) senesinde Şam’da vefât etti.

Hâl ve kerâmet sâhibi, cesur, vakarlı bir zâttı.

Moğol istilâsı sırasında bir grup Moğol askeri, Şam civârına gelmişti.

Zulüm yaptılar.

Eziyet ettiler!

Alî el Harîrî bunu gördü.

Talebeden birine;

“Gel, seninle bu zâlimlere gidelim!" dedi.

Talebe; "Başüstüne efendim" dedi.

Bu velî bineğine bindi.

Ardına, o talebeyi aldı.

Birlikte düşman çadırlarının kurulu olduğu o yere gittiler.

Beklenmedik bir şey oldu.

Askerler, bu büyük velîyi “sultânlar gibi” karşıladılar.

Korkup titrediler!

Mübârek zât onlara;

"Bu zulme son verin! Yoksa sonu fenâ olur" diye gürledi.

Üstelik her kelimeyi söylerken, elindeki âsâsını kuvvetle yere vurup tehdit etti!

Cevap veremediler.

Çok da korktular!

Sükût edip kaldılar.

Komutanları bile bu zâtın heybetinden bir şey diyemedi!

Başını öne eğdi.

Ve askerlerini toplayıp, hızla uzaklaştı oradan...

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